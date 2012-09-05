Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Исполнитель не опаздывает




Исполнитель не опаздывает
18 Октября 2020
Теги: авто

Меня остановили за нарушение ПДД. С решением инспектора я не согласился и уехал восвояси. Через пять месяцев меня вызвал судебный исполнитель и стал требовать штраф. На мои возражения о том, что срок давности по делу истек, он посоветовал вначале заплатить, а затем подать иск в суд и вернуть деньги. Правильно ли это?

Роман Порик, Киев

Уж коль к вам пришел госисполнитель, то это значит, что несмотря на ваше несогласие, в ваших действиях все-таки признали нарушение, совершенное по вашей вине. Максимальный срок, когда могли вынести постановление по делу — не позднее 2 месяцев со дня совершения нарушения, хотя, могут и раньше. Итак, максимум два законных месяца у вас было, чтобы попытаться цивилизованно отстоять свои права. Еще три месяца исполнительный документ может доходить до исполнительной службы. Плюс еще два дается на раскачку госисполнителю. Итого, максимально 7 месяцев. Только спустя этот срок, можно сказать, что госисполнитель опоздал с визитом.

В любом случае, если вы настроены повоевать, вам нужно посчитать сроки, исходя из реальных дат в документах. Правда, сомневаюсь, чтобы это было выгодно вам в материальном плане. Слишком большие потери времени и ошеломляюще унизительные впечатления от посещения присутственных учреждений.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Fiat Idea - . (+22)
Покупка Ford Tranzit от официа... - . (+56)
Conti Eco Contact - . (+51)
Однодиновый комбайн... - . (+51)
Красиво и громко - . (+146)
На всех фронтах - . (+146)
Кому достанется победа?... - . (+178)
Предупредите других заранее... - . (+173)
Что должно быть в аптечке... - . (+185)
Когда пожарные бессильны... - . (+175)
Лови момент - . (+178)
Три плюс один - . (+179)
Opel GTC Geneve - . (+80)
На всякий случай - . (+185)
Mini номер один - . (+109)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке