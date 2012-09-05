Меня остановили за нарушение ПДД. С решением инспектора я не согласился и уехал восвояси. Через пять месяцев меня вызвал судебный исполнитель и стал требовать штраф. На мои возражения о том, что срок давности по делу истек, он посоветовал вначале заплатить, а затем подать иск в суд и вернуть деньги. Правильно ли это?

Роман Порик, Киев

Уж коль к вам пришел госисполнитель, то это значит, что несмотря на ваше несогласие, в ваших действиях все-таки признали нарушение, совершенное по вашей вине. Максимальный срок, когда могли вынести постановление по делу — не позднее 2 месяцев со дня совершения нарушения, хотя, могут и раньше. Итак, максимум два законных месяца у вас было, чтобы попытаться цивилизованно отстоять свои права. Еще три месяца исполнительный документ может доходить до исполнительной службы. Плюс еще два дается на раскачку госисполнителю. Итого, максимально 7 месяцев. Только спустя этот срок, можно сказать, что госисполнитель опоздал с визитом.

В любом случае, если вы настроены повоевать, вам нужно посчитать сроки, исходя из реальных дат в документах. Правда, сомневаюсь, чтобы это было выгодно вам в материальном плане. Слишком большие потери времени и ошеломляюще унизительные впечатления от посещения присутственных учреждений.