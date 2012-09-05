Эдди Ирвайн ушел в отставку: «Это грустный день. Я решил закончить карьеру в Формуле-1, по крайней мере, в этом сезоне я не буду участвовать. Летом прошлого года я решил перейти в «Jordan: меня многое связывает с этой командой, но, к сожалению, у Эдди возникли серьезные финансовые проблемы. Он хочет пригласить гонщика с солидным спонсорским капиталом, а я могу предложить только скорость и опыт». Возможно, Ирвайн будет востребован в Ле-Мане, — ожидалось, что он пополнит ряды «Bentley Boys», но в официальном пресс-релизе команды на сегодня всего три пилота: Джонни Херберт, Марк Бланделл и Дэвид Брэбэм.

Покорена еще одна автомобильная вершина. Теперь показатель в 1000 лошадиных сил становится новым мерилом превосходства. Вслед за Bugatti Veyron такую мощность развивает новый Cadillac Sixteen.

Минувший год, во многом драматичный для американской экономики, корпорация «General Motors» закончила с прибылью в SI.7 млрд при рекордном обороте в 186,8 миллиарда. «Корпорация показала хорошие результаты, несмотря на проблемы в глобальной экономической обстановке и сложное состояние автомобильного рынка», — сказал президент и генеральный управляющий GM Рик Вэгонир. Заметим, что второй год подряд корпорация увеличивает свою долю на трех из четырех основных автомобильных рынков, среди которых и США. Акцепт в Штатах был сделан на машине класса SUV и пикапы, их удалось продать рекордное количество — 1.2 млн Такие автомобили появились даже в производственной программе «Саdillac». Но и основная тема этой марки не оставлена без внимания. Достаточно взглянуть на концепт-кар Cadillac Sixteen. С его помощью нам предлагают как бы пересмотреть систему ценностей. Если раньше в эволюции американских автомобилей главным был дизайн и внимание концентрировалось в первую очередь на изменении формы, теперь предлагается заглянуть под капот, где таится V-образное 16-цилиндровое чудо. Тут на ум приходит фраза из фильма « Семнадцать мгновений весны», который наверняка покажут к юбилею Вячеслава Тихонова. Немецкий генерал (в исполнении Гриценко) говорил Штирлицу про американские армады: «Этих болванов погубит их же техника».