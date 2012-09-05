- Трудно поддерживать спортивную форму?

- Возраст берет свое... Притупляется реакция, накапливаются травмы, а они, естественно, мешают. Участвовать в гонках, казалось бы, можно в любом возрасте, но -увы... В 20 лет я по утрам и вечерам выезжал на тренировки - и успевал восстанавливаться. Сейчас же после одной «плотной» тренировки три-четыре дня не могу прийти в себя. Накапливается и психологическая усталость.

- В команде есть психолог?

- Его функции выполняет тренер. Случается, одно слово, но вовремя сказанное, бывает важнее долгих умиротворительных речей. Спортсмену высокого уровня необходимо и самому понимать, что с ним происходит. Скажем, тактику езды мы, спортсмены, выбираем сами - в соответствии с возможностями мотоцикла и состоянием льда. Все три раза, когда я становился чемпионом мира, ездил в разных стилях. А их, стилей, и существует всего три: прохождение трека по внутренней дорожке - гонщиков, ездящих по малому кругу, именуют «каменщиками», другие занимают среднюю дорожку (яркий «серединщик» - Александр Балашев), третьи предпочитают держаться наружной части трека - среди них выделяется Вячеслав Никулин. Мотоцикл для каждого стиля настраивается особо. В начале карьеры я ездил по внешнему краю, но понял, что это не по мне. В «середине» я гонялся долго, в 97-м копировал езду Балашева, пытался понять, как ему удается выигрывать. «Раскусил» - и его методом его же «объехал». Попробовал продолжить, но уже не очень удачно. Нельзя сказать, что какой-то один стиль лучше другого - надо владеть всеми. Но для меня сегодня лучший стиль «каменщика».

- С возрастом стал аккуратнее?

- Именно... Но не осторожным, как некоторые трактуют. Это разные понятия. Аккуратно - не сломя голову и куда вынесет, а выбрав место, на котором удержишься... Конечно, не без риска - он всегда есть в ледовом спидвее, особенно в серьезных гонках. Не готов рисковать - пора «завязывать». Чтобы стать чемпионом, не обязательно всегда гнать лидером. Очень часто бывает: соперник не рассчитал, «приложился» - и ты уже первый. Это - опыт.