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Интернет-заработок на Хайп-проектах
15 Апреля 2020

Сегодня огромное количество людей пользуется интернетом, не задумываясь о том, что в сети можно неплохо зарабатывать. Даже при минимальных вкладах здесь можно получать прекрасную прибыль. Как зарабатывать в интернете, не имея никаких специальных знаний или же опыта? Все очень просто и легко. Нужно воспользоваться веб-ресурсом 7milliondollars.com, который полностью посвящен вопросам инвестирования в хайп-проекты, разные инструменты и инвестиционные компании. С помощью данного информационного портала любой желающий сможет получить необходимую информацию, которая поможет сориентироваться и выбрать подходящее направление.

Инвестирование в сети требует особой осторожности. Нельзя доверять собственные сбережения первому встречному, особенно в интернете, где очень много мошеннических проектов. Поэтому необходимо ознакомиться с порталом, где собраны качественные проекты вместе с информацией, которая поможет успешно инвестировать ваши средства. Сегодня хайп-проекты являются особо популярными, обещающими приумножить ваши сбережения. Однако для поиска прибыльного проекта, необходимо изрядно потрудиться. Слово HYIP обозначает инвестиционный проект, дающий высокий доход. Таковыми считаются любые веб-ресурсы, с показателем ежемесячной доходности в 10 или же более процентов. Кроме этого надежный хайп-проект должен возвращать вложенные инвестором деньги за несколько дней или же месяцев.

Хайпами по-другому называют финансовые пирамиды или же схемы Понци. Если человек подписывается на таком интернет-проекте, другие участники получают соответствующий доход. А новые клиенты привлекаются за счет реферальных программ, которые позволяют партнерам получать конкретный процент вознаграждения. Заработок в интернете, полученный через такие проекты, может составить солидную сумму. Однако прежде всего необходимо правильно подобрать хайп-проект. Существуют долгосрочные хайп-проекты, которые существуют годами. Ежемесячный показатель прибыльности таких площадок составляет 10-15 процентов. Доходность среднесрочных проектов варьируется в диапазоне 15-50 процентов.

Также существуют краткосрочные ресурсы, которые еще называют фастами. Здесь ежемесячный показатель дохода начинается с 50 процентов. Некоторые фасты предлагают 50-процентный доход в сутки. Однако работают подобные ресурсы всего несколько месяцев. Следовательно, дивиденды они выплачивают недолго. Некоторые фасты работают даже несколько дней или же пару недель. Поэтому это краткосрочное инвестирование, на которое долго нельзя рассчитывать. Однако это условное деление. Некоторые фасты работают больше года. В пример можно привести проект Razzleton. Прежде чем вложиться в определенный проект, необходимо внимательно изучить его, ознакомиться с рекомендациями и отзывами пользовательской аудитории.

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