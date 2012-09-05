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Интернет-магазин запчастей и аксессуаров для автомобилей
15 Января 2021
Теги: авто

Поиск качественных автозапчастей и аксессуаров для современных модификаций авто - главная задача каждого автовладельца. Сегодня подобные товары продают чуть ли не на каждом углу. Однако их качество далеко не идеальное. Приобретая запчасти сомнительного происхождения по дешевой цене вы рискуете нанести персональному транспорту непоправимый вред. Они быстро выходят из строя, повреждая другие системы и детали. Аналогичное касается и автоаксессуаров. Следовательно, к выбору подобных товаров следует относиться максимально осторожно.

ПЭК:Молл - это онлайн-магазин автомобильных деталей, аксессуаров и запчастей. Здесь вы сможете заказать практически любой товар, необходимый для ваших авто. Например, если вам нужна поперечина багажника на крышу автомобиля, найти лучшие варианты можно именно у этого продавца. Ассортимент онлайн-магазина отличается разнообразием. Через веб-сайт виртуального магазина можно заказать газовые амортизаторы для капота, кузовные детали, электронику, аудио-системы, расходники и многое другое. Весь товар сертифицирован и соответствует действующим стандартам качества. У этого продавца автовладельцы не найдут дешевых подделок, которые выходят из строя через несколько дней или недель.

Виртуальный магазин принадлежит одной из лучших российских транспортных компаний - ПЭК. Занимается компания грузоперевозками по всей территории РФ. После запуска собственного глобального E-COM-проекта компания сумела задать в отечественной интернет-торговле совершенно новые стандарты сервиса и качества. Ей удалось также создать готовую логистическую инфраструктуру, объединяющую развитую сеть складских хозяйств по всей стране. Благодаря этому доставка товаров, приобретенных в онлайн-магазине, осуществляется в любую точку Российской Федерации в самые короткие сроки. А высокое качество предлагаемых товаров обеспечивается за счет долгосрочных и прямых отношений с мировыми производителями автомобильных запчастей и аксессуаров.

Выбрать товары в интернет-магазине можно по марке и модификации имеющегося у вас автомобиля. Для этого предусмотрены алгоритмы фильтров, установленные на официальном веб-сайте продавца. Например, если вам нужны автомобильные коврики в салон и багажник, достаточно указать в соответствующих полях модель персонального автотранспорта и его марку. Система автоматически выдаст все существующие варианты. Кроме РФ отделения компании находятся и в Казахстане. Всего таких отделений - 197. А доставка товаров осуществляется в более чем 100 тыс. населенных пунктах. Услугами компании пользуются не только простые автомобилисты, но и профессиональные автомеханики. Интерфейс онлайн-магазина отличается своей простотой и удобством. Онлайн-заказы обрабатываются максимально оперативно, помогая клиентам экономить драгоценное время.

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