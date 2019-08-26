Сегодня паркет считается классическим видом напольного покрытия, представляющий современную форму. Натуральная древесина тактильно и визуально более гармонична по сравнению с другими покрытиями. Это природный продукт, придающий уют любому жилому помещению. Он приятно контрастирует с любыми мебельными изделиями. Особенно привлекательно смотрится паркетная доска Парки. Наличие собственного производства позволяет компании поставлять данный материал по наиболее выгодной для клиентуры стоимости. Здесь принимаются индивидуальные заказы, которые выполняются с учетом пожеланий и требований покупателя.



Паркетом называется деревянный настил, созданный из дощечек. Раньше их именовали дубовыми кирпичами. Отличались такие дощечки небольшими размерами. Позже такие покрытия начали делать из цельных кусков дуба. Популярностью пользовались и паркетные покрытия из различных пород. Изменились также размеры дощечек. Благодаря этому появились различные виды древесных напольных покрытий, которые объединены в одно название - паркет. Сегодня существуют разновидности художественного паркета, щитовой, модульный паркет, паркетная, инженерная доска, штучный пакет или же массивная доска.



Парки parketacademy.ru предлагает богатейший выбор данного материала по наиболее оптимальным ценам. Основной отличительной чертой паркета от сравнительно нового материала - ламината, является верхний слой. Паркет имеет натуральный спил древесины. Его изготавливаются из таких пород, как мербау, тик, ясень или же дуб. Толщину паркет имеет разную. Ламинат же покрыт бумагой с меламиновой смолой. На нее нанесен рисунок. Под ней находится древесно-волокнистая плита, отличающаяся высокой плотностью. Называется она HDF. Изготавливается такой слой из смол и древесных отходов.



Паркетная доска полностью состоит из древесины - фанеры или же брусков. Это, как правило, более мягкие и дешевые породы, в том числе сосна, ель, береза или же гевеа. Благодаря перпендикулярным волокнам брусков или же фанеры, паркет обретает большую стабильность. Он сохраняет геометрию даже после длительной эксплуатации. По своим характеристикам паркетная доска существенно превосходит ламинат и любые искусственные материалы. Она является экологически чистым материалом, абсолютно безвредным для человеческого здоровья. Важно отметить эстетическую привлекательность паркетных полов, которые добавляют уюта в жилых помещениях.

