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Интернет-магазин керамической плитки
12 Мая 2020

Выбор отделочных материалов - задача достаточно сложная. Важно не только найти качественный материал, но и добиться соответствия с общим интерьерным дизайнерским оформлением помещения. Особенно это касается керамической плитки. Современный рынок предлагает настолько богаты ассортимент данного отделочного материала, что неискушенный потребитель может легко запутаться в вариантах. Чтобы этого не происходило, нужно правильно выбрать продавца. Любой добросовестный продавец имеет соответствующую лицензионную и разрешительную документацию, предлагая товар непосредственно от производителя по наиболее доступным расценкам. Кроме этого он должен предоставить гарантию на любой вид реализуемых товаров.

Керама на дом является интернет-магазином, предлагающим огромнейший выбор керамической плитки. Сейчас ассортимент онлайн-магазина превышает 10 тыс. товарных позиций проверенной временем, современной и стильной керамической плитки. Поставляются товары ведущими отечественными и европейскими производителями. Благодаря прямому сотрудничеству с заводами-производителями, каждый покупатель здесь получает гарантию на оригинальность плитки по доступной стоимости. Керама-на-дом имеет салоны в Улан-Удэ, Ангарске и Иркутске.

Любой заказчик онлайн-магазина может получить индивидуальный 3D дизайн-проект с использованием интересующей его продукции. Кроме этого здесь можно заказать примерку плитки непосредственно на дому. Благодаря этой услуге любой заказчик может абсолютно бесплатно, находясь у себя дома, подобрать коллекцию, идеально подходящую для выбранного им интерьера. Если клиент не найдет на веб-сайте магазина подходящую плитку, это не означает, что ее вам здесь не найдут. Компания предлагает всем таким покупателям возможность приобретения плитки "под заказ". Приятная стоимость гарантирована каждому потребителю.

Чтобы воспользоваться консультационными услугами высококвалифицированных сотрудников онлайн-магазина, достаточно воспользоваться веб-сайтом или же позвонить. Доброжелательный и вежливый персонал компании всегда старается прийти на помощь клиентуре, информируя по любым вопросам, связанным с керамической плиткой. Здесь же вам назовут реальную стоимость интересующего вас варианта, а также сроки поставки. Благодаря постоянной системе скидок, действующей в онлайн-магазине заказчики сэкономят немало средств. Скидки распространяются на объем приобретаемой плитки, для новоселов, а также на комплексные покупки.

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