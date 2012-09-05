GRUZ-SHOP - это интернет-магазин, который специализируется на продаже грузовых запчастей. В ассортименте магазина представлены детали для грузовиков, прицепов и полуприцепов, а также шины и диски.

Компания GRUZ-SHOP предлагает качественные запчасти по доступным ценам. В каталоге магазина можно найти запчасти от ведущих производителей, таких как Wabco, Knorr-Bremse, Haldex, BPW, SAF-Holland и многих других. GRUZ-SHOP предлагает широкий выбор запчастей для грузовиков от европейских и американских производителей.

Одним из главных преимуществ GRUZ-SHOP является быстрая доставка запчастей по всей России. Компания работает с крупнейшими транспортными компаниями, что позволяет осуществлять доставку в кратчайшие сроки. Кроме того, магазин предлагает бесплатную доставку для заказов от 10 000 рублей.

Для удобства покупателей gruz-shop.ru предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс сайта. В каталоге магазина можно найти нужную запчасть по названию, артикулу или модели грузовика. Кроме того, у магазина есть удобный поиск по VIN-номеру автомобиля, который позволяет быстро найти нужные запчасти для конкретной модели грузовика.

GRUZ-SHOP также предоставляет гарантию на все продаваемые запчасти. Компания гарантирует качество товаров и профессиональный сервис для всех своих клиентов. Если вам потребуется замена или возврат товара, то компания GRUZ-SHOP предоставит полную поддержку и помощь в решении возникших проблем.

В целом, GRUZ-SHOP - это надежный партнер для всех владельцев грузовых автомобилей и организаций, занимающихся грузоперевозками. Магазин предлагает широкий ассортимент качественных запчастей и гарантирует быструю доставку, а также профессиональную поддержку и сервис.