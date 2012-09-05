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ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: ЕТАПИ СТВОРЕННЯ
21 Октября 2018

Сьогодні багато компаній використовують продажу в Інтернеті як спосіб знизити свої витрати і залучити більше покупців. Невеликим фірмам інтернет-магазин дає шанс вийти на ринок зі своїм товаром або послугою. Наша студія бере на себе його розробку. При цьому ціна такої послуги залежить від кількості позицій в каталозі і вимог до управління сайтом. Замовивши такий он-лайн ресурс у нас, ви отримуєте можливість швидко організувати продажу в Мережі.

Основа будь-якого інтернет-магазину - каталог продукції і система управління сайтом. Тому, створюючи свій інтернет-магазин, необхідно подбати про підготовку грамотно вибудуваного і правильно класифікованого каталогу товарів.

СТВОРЕННЯ КАТАЛОГА

В ході створення каталогу необхідно сканувати зображення товарів і розміщувати описи до них. Готових каталогів в продажу, на жаль, немає. Тому кожному господарю інтернет-магазину доводиться працювати над створенням свого каталогу.

СТВОРЕННЯ МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ

Хороший інтернет-каталог не повинен обмежуватися товарними позиціями. Потрібні розділи, в яких міститься загальна інформація про Ваш онлайн-магазині, допомога клієнтам в навігації, оформленні покупки і способах оплати товару, різні підказники. Для такого сайту дуже важливий форум покупців. Сьогодні в інтернет-магазинах це як і раніше велика рідкість.

РОЗРОБКА ОФОРМЛЕННЯ І УПРАВЛІННЯ

Звичайно ж, сайт он-лайн продажів повинен мати привабливий дизайн. Це не просто красива обкладинка-упаковка. Перше враження відвідувача від зовнішнього вигляду вашого сайту має особливе значення. Сьогодні в інтернет-магазинах можна купити практично все. Навіть якщо ви продаєте ексклюзивний товар, запевняємо вас, через кілька місяців його обов'язково почнуть пропонувати ваші конкуренти. Залучіть увагу покупців хорошим дизайном.

Але треба врахувати, що створення магазину он-лайн продажів це не тільки якість сервісу, доступність цін, але і зручність користування навігацією, легкість читання описів і меню. Графічні елементи, а також кольору сайту не повинні відволікати відвідувача від змісту. Тобто, розробкою дизайну он-лайн магазину повинен займатися професіонал, а не просто художник.

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

Наступним важливим кроком в розробці концепції Вашого інтернет-магазину є відображення товарів каталогу на сайті і організація управління ім. Ці завдання дозволяє вирішувати спеціальна програма, створення якої забезпечують наші фахівці. Вона ділить товари на групи, розміщує і представляє їх за назвою, вартості, опису, встановлює розміри фотографій і місця відображення позицій каталогу (цін, назв і т.д.).

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ

Зрозуміло, як і будь-який хороший сайт, Ваш он-лайн магазин, крім інформації про товари, повинен містити новини, а також довідкові та пізнавальні статті, які будуть корисні вашим покупцям.

ОФОРМЛЕННЯ КУПІВЛІ

Отже, у Вашого інтернет-магазину є каталог товарів, корисна інформація та форум покупців, «движок» для управління сайту. Но для того щоб у вас були прибутки вам потрібні покупці а покупців можна отримати тільки пройшовши курс по SEO від компанії Таємниця SEO. Ви подбали про хороше дизайні. Тепер потрібно вирішити питання прийому та обробки даних, що надходять про наміри Ваших клієнтів. Процес купівлі товарів відбувається в три етапи: пошук товару, його переміщення в «візок» для покупок і оформлення замовлення. Головне завдання - відвідувач повинен замовити товар і зробити покупку, натиснувши кнопку «оформити замовлення», а інформація про це прийти до ваших менеджерам. Замовивши товар, покупець повинен знати його ціну, а також як і коли він його отримає.

Також для інтернет-магазину важлива система автоматичного зберігання та обліку. Її створенням на основі спеціально розробленої або вже наявної програми займаються наші фахівці. Замовити програму можна в нашій студії за прийнятною ціною.

За матеріалами: www.taina.com.ua


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тут были комменты. RIP!






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