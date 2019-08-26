В одном из крупнейших онлайн-магазинов в России Artaban представлен богатейший ассортимент одежды. В разделах веб-сайта онлайн-магазина посетители найдут отличные модели женской, детской, мужской одежды, спортивных товаров, обуви, купальников и нижнего белья. Поставки осуществляются ведущими американскими и европейскими брендами по наиболее доступным для потребителя ценам. Любой желающий с легкостью подберет здесь подходящие товары. Сегодня в каталожном списке онлайн-магазина представлено более 125 тыс. товарных позиций. При этом каждая из них доступна в разном цветовом разрешении.



Предоплату от потребителя Артабан не требует. Доставка выполняется в любую точку страны. Заказ можно получить курьерской доставкой, ускоренной почтой EMS, самовывозом или же в автоматизированных пунктах выдачи. Команда онлайн-магазина регулярно улучшает качество обслуживания и ускоряет сроки доставки. Также следует отметить оперативное информационное наполнение веб-сайта. Здесь ежедневно размещаются актуальные новости касательно мира моды. А благодаря полезным статьям потребитель узнает о трендовых направлениях современной моды.



Особым интересом среди модниц пользуется раздел, посвященный топам на бретельках https://www.artaban.ru/topy-bretelkakh-c-2448_607_1040_72.html, которые относятся к летней моде 2019. Каждая красавица внимательно следит за трендовыми тенденциями, стараясь соответствовать им. Особенно актуальны в текущем году топы, которые сшиты на бретельках. При этом они могут быть узкими или же широкими. В Артабане представлены разнообразной цветовой гаммой и фасонах. Поэтому найти подходящий топ не составит никакого труда. Отлично комбинируются подобная верхняя одежда с длинными и короткими юбками, чиносами, бриджами, джинсами или же шортами. Классическим вариантом является джинсы с белым топом.



Онлайн-магазин Artaban предлагает товары таких известнейших брендов, как Альба Мода, Бруно Банани, Брунотти, Колинз, Рибок, Том Тейлор, Томми Хилфигер и др. На веб-сайте имеется удобный алгоритм фильтра, позволяющего искать любую одежду по цвету, размерам или же стоимости. Кроме этого Артабан предлагает заинтересованной клиентуре обувь и одежду с доставкой от американских и немецких производителей. Подобные заказы принимаются безо всякой предоплаты. Поэтому риск обмана полностью исключен. Оплачивает клиент заказ только после получения товара. Если заказанный товар не понравится любой желающий сможет легко вернуть его безо всяких штрафов. На доставку уходит от 12 до 16 суток. Благодаря налаженной системе онлайн-магазина https://www.artaban.ru/ клиент получает заказ максимально быстро. Кроме этого у него имеется возможность отслеживать свой заказ.

