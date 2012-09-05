Интернет казино Вулкан – это мультиплатформенное многоязычное онлайн-казино, доступное большинству игроков по всему миру. Оно предлагает множество слотов и других игр от производителей ПО NetEnt, Microgaming, Quickspin и Yggdrasil. Все участники Вулкан клуба должны иметь в виду, что их реальные деньги и бонусные денежные счета отделены друг от друга, поэтому они могут играть только за счет средств с реального счета. Вулкан клуб лицензируется правительством Кюрасао и владеет авторитетным сертификатом доверия.





Ограниченные страны и территории

Современное онлайн казино вулкан не принимает игроков, которые живут в Соединенных Штатах и ​​Великобритании. Все остальные игроки приветствуются казино, если они не живут в стране или на территории, где онлайн-азартные игры являются незаконными. Также важно отметить, что игры Microgaming недоступны для игроков из Великобритании.





Виртуальные игры

Казино имеет широкий спектр игр от NetEnt, Microgaming, Quickspin, Yggdrasil Gaming и многих других поставщиков программного обеспечения. В этих играх есть множество тем, элементы игрового процесса и специальных бонусов, чтобы все любители слотов могли найти что-то интересное для себя. Среди самых популярных названий – слот Гараж, квест Гонзо, Стардаст,Игра престолов, Темный рыцарь, Castle Builder и слот Forsaken Kingdom.

В дополнение к игровым автоматам игроки найдут достойный выбор виртуальных настольных игр. К ним относятся более 15 различных вариантов Блэкджека (таких как классический блэкджек и блэкджек из Вегаса), а также Баккара и разнообразный выбор вариантов рулетки (таких как рулетка с несколькими колесами и французская рулетка).

В клубе также есть 7 различных вариантов видеопокера от Microgaming: Aces & Eights, All Aces, All American, Bonus Deuces Wild, Bonus Poker, Bonus Poker Deluxe и Double Bonus Poker. На сайте также есть несколько игр в лотерейном стиле, таких как «Гран-при», «Мумбайская магия» и «Фараон Бинго».





Живые игры

Те, кто хочет получить реалистичный опыт в казино, могут испытать удачу в играх Live Dealer от PlayFortuna Casino: Live Baccarat, Live Roulette и Live Blackjack. Каждая игра транслируется из профессиональной студии казино и использует те же правила, которые обычно встречаются в наземных заведениях. Игроки могут даже взаимодействовать с дилерами и друг с другом. Казино предоставляет игрокам социальный элемент, который часто трудно найти в Интернете.





Мобильные игры

Многие из игр в казино Русский Вулкан доступны не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах. Сайт совместим с большинством смартфонов и планшетов благодаря упрощенному интерфейсу HTML5. Пользователи Android также могут загружать приложение через веб-сайт PlayFortuna Casino для ощущения полного игрового процесса.

Играйте вместе с Вулкан! Выбирайте лучшее из лучшего!



