Автомобиль – это уже не просто машина с набором полезных характеристик и привлекательным внешним видом. Подробно остановимся на интересных фактах об авто, разберем случаи, когда помогла лишь независимая экспертиза автомобиля.

Первая автоавария

Она произошла в 1771 году. Естественно, первым пострадавшем в ДТП стал Николя-Жозеф Куньо, который и сконструировал первую паровую телегу.

Абсолютный рекорд в плане срока владения автомобилем и его эксплуатации в данный момент принадлежит Аллену Свифту, у которого Rolls-Royce Piccadilly-P1 Roadster. Свифт получил свою машину в честь дня рождения в далеком 1928 году. Аллен управлял этим транспортным средством целых 82 года! Он прожил долгую жизнь и умер в 102 года.

Интересно, что в Уругвае управление автомобилем в нетрезвом состоянии считается смягчающим обстоятельством. Если водитель будет пьян, а автомобиль попадет в аварию, то ему еще снизят наказание!

Стоит отдельно остановиться на самых мощных и самых компактных авто.

На данный момент времени самый мощный грузовик во всем мире был сконструирован сотрудниками компании Volvo. Только представьте себе: крутящий момент у грузовика равен 6 тысячам Нм, а мощность - 2 тысячам 400 л/с.

А вот модель Peel P50 является самой компактной. Ее длина составляет всего лишь 1,3 метра, а ширина – метр. 1,2 метрам равняется высота автомобиля. Отметим, что данная модель впервые была выпущена в Великобритании в 1962 году. Интересно то, что автомобиль имеет только три колеса вместо привычных четырех. Машина может развить максимальную скорость в 64 км/ч. Примечательно, что у нее нет заднего хода. Кузов выполнен из стекловолокна, тем самым машину можно самостоятельно и просто развернуть. Правда, из-за минимального спроса производство марки приостановили еще в далеком 1965 году.

А вот если хотите узнать самую дорогую стоимость автомобиля, то мы раскроем детали. 285 миллионов долларов отдали за Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска.

Гонки на автомобилях всегда являлись опасными. Как известно, у гоночного болида во время движения может приподниматься крышка люка из-за возникновения низкого давления между дорожным покрытием и дном машины. По этой причине в 1990-ом во время проведения спортивных соревнований в Монреале у одного из болидов отлетела крышка люка, которая попала на другой, шедший сзади. Случился пожар. С тех пор крышки канализационных люков стараются приваривать, чтобы не создавать дополнительную опасность на дороге.