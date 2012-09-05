Каждый предприниматель должен зарегистрировать свой бизнес. Но он может столкнуться с вопросом, регистрироваться в качестве ИП или же ООО. Если бизнесмен планирует развивать свое дело и привлекать инвестиции, то ему необходимо зарегистрировать свою компанию или предприятие именно как ООО. В данной статье мы разберем пошаговую инструкцию о регистрации общества с ограниченной ответственностью.

В первую очередь регистрация ООО начинается с определения способа регистрации. При образовании новой организации нужно пройти специальную процедуру регистрации в Федеральной налоговой службе. В современном мире стало возможно подать все нужные документы онлайн при наличии цифровой подписи. Зарегистрировать ООО можно двумя вариантами: самостоятельно или с помощью регистратора.

На втором этапе необходимо сформулировать наименование организации. Фирменное наименование должно быть полным на русском языке, например, ООО «Новые технологии». Более того организация может иметь наименование не только на русском языке, но и на английском, а также на языке отдельного народа Российской Федерации.

Далее необходимо определить юридический адрес ООО. Существует три способа получения адреса: аренда помещения; приобрести адрес у организации, которая предоставляет их предпринимателям; домашний адрес, по которому прописан учредитель ООО – для этого Вам необходима копия документа о праве собственности на эту квартиру и согласие хозяина.

Когда вы определились с тем, чем будет заниматься ваша будущая организация, то необходимо подобрать соответствующие коды деятельности. Во время регистрации возможно внести порядка 57 кодов. Важно грамотно подбирать коды, обращая внимание на то, что некоторые из них могут не иметь лицензии.

Также необходимо определить величину уставного капитала. Как известно, минимальный размер капитала – 10.000 рублей. С осени 2014 года минимальный размер возможно вносить только в денежном эквиваленте. Дополнительно к это сумме можно внести вклад в имущественной форме.

На дальнейших этапах необходимо подготовить ряд документов: договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, его устав, заявление на регистрацию. Один из важнейших шагов – оплата госпошлины. А также необходимо выбрать способ налогообложения.

Вот таким образом происходит регистрация ООО. Это трудоемкий процесс, который требует должного внимания.



