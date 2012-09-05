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Инструкция к применению: как выбрать квартиру
27 Мая 2020
Теги: квартира

Рано или поздно наступает время расстаться с прошлым и шагнуть в новую жизнь, в корне изменив свою среду обитания. О том, какие требования предъявить к квартире, расскажем в нашем материале.


Финансовые возможности

Покупка 2-комнатной квартиры в СПб сегодня дело нехлопотное. Застройщики предлагают покупателям различные варианты приобретения квартиры в собственность. Это могут быть ипотека, взаимозачет, различные средства из программ государственной поддержки.

Если планируете продавать старое жилье, то выделите бюджет, который готовы доплатить после покупки недвижимости. Заранее продумайте размер семейных расходов. В случае с ипотекой изменятся регулярные счета, куда войдет ежемесячный платеж и плата за коммунальные услуги.


Мотивы

Подумайте о мотивах, которые толкают к переменам. При желании сменить обстановку, выбирайте квартиру с панорамным видом. Если смена места жительства продиктована обстоятельствами, то ориентируетесь на транспортную развязку, удобство проживания, комфортную атмосферу во дворе.

По мнению риелторов, клиенты не стремятся покидать привычный район. Однако данная стратегия иногда бывает ошибочна. Внимательно проанализируйте предложения рынка недвижимости. Возможно, за предполагаемую сумму можно приобрести жилье большим метражом, но в другом районе.

Если мечтаете переехать в зеленую зону по причине экологического благополучия, то рекомендуется обратить внимание на комфортабельные пригородные районы. Дома, где есть аренда коммерческой недвижимости, в дальнейшем станут благоустроенной зоной с магазином шаговой доступности.


Местность

По мнению сотрудников агентств недвижимости, квартира в новостройке с юридической точки зрения более «чистая». Покупатель получает недвижимость, которая не создаст дополнительных хлопот с судебными тяжбами.

Оценить комфортабельность микрорайона, в котором собираетесь жить, можно по отзывам в интернете. Чтобы убедиться в объективности участников форума, прогуляйтесь по окрестностям, поговорите с прохожими, подсядьте к бабушкам на лавочку. Пожилые люди обычно внимательны к деталям, о которых в зрелом возрасте не задумываются.

Если квартиры от застройщика уже ввели в эксплуатацию, то напроситесь в гости к знакомым, чтобы оценить качество ремонта, поинтересуйтесь состоянием шумоизоляции и работой инженерных систем.

Помните – важное кроется в деталях. Смелее в будущее! Удачи!


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