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Иностранные языки в центре развития детей Индиго
23 Декабря 2019

Знание иностранных языков в современном мире ко многому обязывает. Прежде всего, это будущее ребенка и его перспективная работа. Записаться на китайский для детей в Киеве сможет каждый ребенок. Главное учитывать сложность этого языка. Преподаватели уже с первых занятий понимают языковой уровень ребенка и если они сумеют его заинтересовать изначально, то успешность его изучения гарантирована.

Если изучение китайского языка сложно для ребенка, то французский для детей в Киеве будет несколько проще. Но в любом случае, необходимо прикладывать усилия для его изучения. С командой профессиональных преподавателей- носителей языка обучение будет в радость. В младших группах программа построена на игре и постоянном общении со сверстниками. Дети заинтересовываются обучением уже с первых дней пребывания в центре.


Китайский язык в Киеве

Популярность китайского языка с каждым днем растет все больше. Профессиональные преподаватели – носители языка отрабатывают с малышами звучание языка, написание иероглифов и отрабатывают живое общение. Малыши учатся в игре, на аудио- и видеоматериалах.

Изучение иероглифов и их обозначение - ропотливый труд. Дети учатся их писать, изучают их звучание и строят из них слова и даже целые предложения.

Благодаря коммуникативной среде занятий, учеба продвигается легко. Каждое занятие начинается с приветствия преподавателя с детьми и обсуждения ройденного материала. Далее, дети изучают фонетику, лексику и звучание. Без изучения традиций Китая не обходится также ни один урок.


Французский для детей в центре Индиго

На первом месте при изучении французского языка находится разговорная практика. С первых месяцев занятий, коммуникативный метод лидирует. Дети и преподаватели общаются исключительно на французском. Изначально, это самые простые слова и фразы. Хорошо помогает в усвоении материала использование аудио- и видеоматериалов, а участие во всевозможных тематических праздниках и сценариях, еще больше заинтересовывает детей узнать нового.

Каждое занятие, это новая тема по лексике и фонетике. Обязательно также изучение прописей. Младшие группы изучают понятия цвета, счета, животных, птиц, геометрических фигур и не только.

Иностранные языки в Индиго центре, это всегда:

-увлекательная учеба;

-общение с носителями языка;

- индивидуальный подход к каждому ребенку;

- занятия по 50 минут;

- общение со сверстниками на изучаемых языках;

- бесплатные проверки уровня знаний;

- выдача сертификатов, которые подтверждают уровень знаний ребенка.

Важно понимать, что эти знания идеальны для перспективного развития ребенка. С таким багажом знаний у него открыты двери в лучшие учебные заведения мира. Записаться на пробный урок всегда можно по телефонам, которые расположены на страницах сайта. С первых занятий уже можно определить стремление ребенка к знаниям. Преподаватели центра умеют заинтересовать ребенка, и он с огромным удовольствием придет на занятия для более углубленного изучения языка.


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