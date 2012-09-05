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Информация для тех, кто хочет научиться водить автомобиль
23 Марта 2022
Теги: авто

Планируете пройти обучение в автошколе? Хотите уверенно чувствовать себя на дорогах? Приглашаем в нашу автошколу, у нас вы сможете научиться правильному вождению. 

Мы обучим:

• Правилам дорожного движения. Вы сможете изучить ПДД, научиться правильно разбираться в дорожных знаках и сможете самостоятельно понимать в нарушениях, а также в штрафах.

• Техническому устройству автомобиля. Сможете понимать в устройстве автомобиля, его технических характеристиках, поломках или неисправностях.

• Основам по оказанию первой неотложной помощи. Вы сможете научиться грамотно оказать необходимую первую помощь. Данные уроки смогут помочь вам не только на дорогах, но и в повседневной жизни.

• Навыкам правильного вождения. Вы сможете узнать о тонкостях в управлении автомобиля, правильной парковки. 

• Мы научим безопасному вождению.


Получение водительского удостоверения категории В

Получить права категории В можно всего за 2 месяца обучения. Для этого необходимо оформить запись на обучение, а мы поможем подобрать для вас наиболее подходящий курс и форму обучения. Пройти теоретический и практический курсы в нашей школе. После прохождения получить свидетельство об успешном окончании автошколы, сдав внутренний экзамен. В случае если с первого раза не получится сдать, то попытки для пересдачи будут неограниченны. После успешной сдачи внутреннего экзамена можно приступать к сдаче экзамена в ГИБДД. Вам не нужно будет задумываться об организационных вопросов, мы обязуемся заняться этим. Вы должны будете только подготовиться к успешной сдаче, чтобы получить удостоверение.

Если вы оставите заявку на обучение на сайте avtoshkolaps.ru сейчас, то сможете получить скидку в размере 3000 рублей. У нас есть несколько форматов обучения, вы сможете подобрать для себя наиболее подходящий.

При очном обучении вы лично посещаете автошколу и вживую общаетесь с преподавателями. Занятия проходят в группе до 10 человек.  При дистанционном обучении вы самостоятельно он-лайн изучаете теоретический курс.
Также на сайте можно протестировать онлайн обучение в течение 7 дней абсолютно бесплатно.

Прохождение практики проходит с опытными инструкторами, все автомобили оснащены необходимым и сертифицированным оборудованием для безопасного обучения. Обучение на категорию В возможно как на автомобиле с механической коробкой передачи, так и с автоматической.

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