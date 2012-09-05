Планируете пройти обучение в автошколе? Хотите уверенно чувствовать себя на дорогах? Приглашаем в нашу автошколу, у нас вы сможете научиться правильному вождению.
Мы обучим:
• Правилам дорожного движения. Вы сможете изучить ПДД, научиться
правильно разбираться в дорожных знаках и сможете самостоятельно
понимать в нарушениях, а также в штрафах.
• Техническому устройству автомобиля. Сможете понимать в устройстве
автомобиля, его технических характеристиках, поломках или
неисправностях.
• Основам по оказанию первой неотложной помощи. Вы сможете научиться
грамотно оказать необходимую первую помощь. Данные уроки смогут помочь
вам не только на дорогах, но и в повседневной жизни.
• Навыкам правильного вождения. Вы сможете узнать о тонкостях в управлении автомобиля, правильной парковки.
• Мы научим безопасному вождению.
Получение водительского удостоверения категории В
Получить права категории В можно всего за 2 месяца обучения. Для этого
необходимо оформить запись на обучение, а мы поможем подобрать для вас
наиболее подходящий курс и форму обучения. Пройти теоретический и
практический курсы в нашей школе. После прохождения получить
свидетельство об успешном окончании автошколы, сдав внутренний экзамен. В
случае если с первого раза не получится сдать, то попытки для пересдачи
будут неограниченны. После успешной сдачи внутреннего экзамена можно
приступать к сдаче экзамена в ГИБДД. Вам не нужно будет задумываться об
организационных вопросов, мы обязуемся заняться этим. Вы должны будете
только подготовиться к успешной сдаче, чтобы получить удостоверение.
Если вы оставите заявку на обучение на сайте avtoshkolaps.ru сейчас, то сможете получить скидку в размере 3000 рублей. У нас есть несколько форматов обучения, вы сможете подобрать для себя наиболее подходящий.
При очном обучении вы лично посещаете автошколу и вживую общаетесь с преподавателями. Занятия проходят в группе до 10 человек. При дистанционном обучении вы самостоятельно он-лайн изучаете теоретический курс.
Также на сайте можно протестировать онлайн обучение в течение 7 дней абсолютно бесплатно.
Прохождение практики проходит с опытными инструкторами, все автомобили
оснащены необходимым и сертифицированным оборудованием для безопасного
обучения. Обучение на категорию В возможно как на автомобиле с
механической коробкой передачи, так и с автоматической.