Немногие автовладельцы при покупке автошин обращают внимание на особые составляющие маркировки. Преимущественно они смотрят на типоразмер шин. Однако такие показатели, как индекс скорости и нагрузки, играют одну из основных ролей при выборе покрышек.

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В чем важность показателя

Маркировка авто шин содержит в себе практически все данные об изделии:





размер;





индекс нагрузки;





код соответствия качества определенным стандартам;





максимальное и минимальное давление;





сезонность, в каких климатических условиях могут эксплуатироваться;





срок годности покрышек и дата изготовления;





индекс износа;





Показатель вычисляется посредством этих обозначений. ИС – это цифры, которые указываются рядом с типоразмером покрышек. Они говорят о максимально допустимой скорости в процессе эксплуатации шин. Простыми словами, больше той скорости, которая указана на покрышке, ехать небезопасно.

ИН напрямую связан с индексом скорости. Данный показатель обозначает максимальное количество килограмм, которое может выдерживать одно колесо. Данный показатель особо актуален для грузовых автомобилей.

Обозначается в маркировке цифрой и буквенной аббревиатурой «PR». Это говорит о слойности покрышки. Резина с индексом нагрузки толще, производится из материалов с повышенными требованиями, влияет на скорость авто. Приобретать без необходимости такие покрышки не рекомендуют. Для легковых автомобилей маркировка преимущественно идет 4PR или 6PR. Для грузовых авто маркировка будет другой.

Прежде чего, правильный выбор покрышек обеспечит более длительный эксплуатационный срок. Учитывая рекомендуемые показатели производителя на покрышках, автовладелец получает гарантию того, что шины в самый ответственный момент его не подведут.

Имеется в виду, что если на покрышке указана максимальная скорость, например 12 км/час, то при длительной езде со скоростью, например, 140-150 км/час, это приводит к деформации покрышек. Это же касается нарушения показателя индекса нагрузки.

Самым главным влиянием, которое оказывает соблюдение этих индексов, является гарантия безопасности вождения. Так что на данный момент нужно обратить пристальное внимание, чтобы получить результат, который оправдает все ожидания.



