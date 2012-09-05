Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Импорт автомобилей




Импорт автомобилей
6 Февраля 2017
Теги: авто

В среднем, импортеры предлагают на нашем рынке четыре базовые модели в различных вариантах. Это значит, что за работу на нашем рынке в последующие четыре года импортер должен раскошелиться на 100000 долларов, плюс хорошо побегать в связи с оформлением документов и проведением испытаний. Подобная перспектива не вызывает энтузиазма у импортеров, поскольку, за редким исключением, объемы продаж в нашей стране измеряются десятками, реже сотнями, а еще реже — тысячами штук. Например, по данным японской таможни, в 1992 году в Россию официально было импортировано 7244 автомобиля десяти ведущих производителей Японии, в среднем по 724 автомашины на каждого, причем с 1991 года импорт, например, автомобилей Toyota упал почти в два раза. Автодетали приобрести гораздо проще. Так, запчасти для Митсубиси в широком ассортименте представлены в интернет-магазине Mshops. Соотношение цена/качество порадует каждого покупателя.

Предположим, что один импортер поставляет в среднем 800 автомобилей в год. Разделим на четыре типа автомобилей — и получим 200 автомобилей одного типа, поставляемых в год на наш рынок. Естественно, импортеру необходимо компенсировать затраты на сертификацию, и по в течение четырех лет действия сертификата, а как можно быстрее: вряд ли найдется человек, который с уверенностью скажет, что будет в нашей стране завтра, уж не говоря о четырех годах. Стало быть, чтобы вернуть эти деньги хотя бы за один год, мы просто делим 25000 долларов на 200 автомобилей — и получаем 125 долларов прибавки к контрактной стоимости одного автомобиля.

А поскольку продажи с консигнационного склада, согласно последних распоряжений Государственного таможенного комитета, практически невозможны, то дилер, покупая автомашины у импортера, должен выплатить все налоги.

Если взять среднюю контрактную стоимость автомобиля — 10000 долларов, добавить сюда прибавку импортера — 125 долларов, то получается уже 10125 долларов. С этой суммы выплачивается: 25 % таможенной пошлины — 2531 доллар, 35 % акцизного сбора — 3544 доллара, а с общей суммы акциза, таможенной пошлины и контрактной стоимости — еще 20 % налога на добавленную стоимость, это 3240 долларов. Итого, для дилера автомобиль обойдется уже в 19440 долларов! То есть, в 192 % контрактной стоимости!

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Караул, нас защищают!... - . (+34)
Первый за всю историю фирмы... - . (+40)
По американской моде... - . (+39)
Популярность двухместной модел... - . (+72)
Широкий ассортимент тракторных... - . (+103)
Полуприцепы от ЧМЗАП... - . (+78)
«Старушка» PV 444 - . (+38)
Двухдверный прототип... - . (+79)
Первые легковые атомобили VOLV... - . (+63)
Проект Amazon - . (+89)
Volvo Sport - . (+65)
Свежая идея - . (+63)
Престижный лимузин... - . (+66)
Выпуск Volvo - . (+51)
Официальный дебют PV444... - . (+50)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке