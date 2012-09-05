В среднем, импортеры предлагают на нашем рынке четыре базовые модели в различных вариантах. Это значит, что за работу на нашем рынке в последующие четыре года импортер должен раскошелиться на 100000 долларов, плюс хорошо побегать в связи с оформлением документов и проведением испытаний. Подобная перспектива не вызывает энтузиазма у импортеров, поскольку, за редким исключением, объемы продаж в нашей стране измеряются десятками, реже сотнями, а еще реже — тысячами штук. Например, по данным японской таможни, в 1992 году в Россию официально было импортировано 7244 автомобиля десяти ведущих производителей Японии, в среднем по 724 автомашины на каждого, причем с 1991 года импорт, например, автомобилей Toyota упал почти в два раза. Автодетали приобрести гораздо проще. Так, запчасти для Митсубиси в широком ассортименте представлены в интернет-магазине Mshops. Соотношение цена/качество порадует каждого покупателя.

Предположим, что один импортер поставляет в среднем 800 автомобилей в год. Разделим на четыре типа автомобилей — и получим 200 автомобилей одного типа, поставляемых в год на наш рынок. Естественно, импортеру необходимо компенсировать затраты на сертификацию, и по в течение четырех лет действия сертификата, а как можно быстрее: вряд ли найдется человек, который с уверенностью скажет, что будет в нашей стране завтра, уж не говоря о четырех годах. Стало быть, чтобы вернуть эти деньги хотя бы за один год, мы просто делим 25000 долларов на 200 автомобилей — и получаем 125 долларов прибавки к контрактной стоимости одного автомобиля.

А поскольку продажи с консигнационного склада, согласно последних распоряжений Государственного таможенного комитета, практически невозможны, то дилер, покупая автомашины у импортера, должен выплатить все налоги.

Если взять среднюю контрактную стоимость автомобиля — 10000 долларов, добавить сюда прибавку импортера — 125 долларов, то получается уже 10125 долларов. С этой суммы выплачивается: 25 % таможенной пошлины — 2531 доллар, 35 % акцизного сбора — 3544 доллара, а с общей суммы акциза, таможенной пошлины и контрактной стоимости — еще 20 % налога на добавленную стоимость, это 3240 долларов. Итого, для дилера автомобиль обойдется уже в 19440 долларов! То есть, в 192 % контрактной стоимости!

