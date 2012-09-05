Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События II Международный фестиваль антикварных и экзотических автомобилей




II Международный фестиваль антикварных и экзотических автомобилей
25 Февраля 2022
Теги: авто

Прохаживаясь вдоль рядов сверкающих хромом и дорогой краской машин, невольно переносишься на четыре десятилетия назад. С одной стороны — монументальные и недосягаемые для простого гражданина СССР «Волги» ГАЗ-21 всех вообразимых цветов. А вот и «Победы» — тоже хороши, а эта бежево-красная будто с конвейера... Далее по курсу и «Москвич» 408 — великолепно сохранившийся экземпляр с окраской «родного» цвета и без всяких признаков кустарщины, ГАЗ-67Б с пулеметом (!), «Жигули» ВАЗ-2103, прекрасно реставрированные ГАЗ-69 и ГАЗ-51... Не меньше внимания привлекали помпезные ЗИМы и «Чайки», а рядом с ними — небольшой табун маленьких «жужиков».

Иностранный автопром был отмечен двумя громадными «Бьюиками», БМВ, «Хансой», «Гадкими утятами» Ситроен 2CV, желто-черным «Opel Super 6» и курсирующим по территории плаца «Адлером Штромформом». «Засветились» на слете и байкеры на шикарных трайках...

До сих пор речь шла о «хозяевах»... Но какое же торжество обходится без гостей? Тем более, если оно по определению Международное? Гости, разумеется, были — россияне да белорусы. Первые порадовали длиннющим 11рямолинсйно-угловатым черным ЗИЛом модели 41047 и 965- м «Запорожцем» с жигулевским мотором и кучей навешенных на кузов цацек непонятного назначения. Вторые шиковали на «Шевроле Монте-Карло»середины 70-х, с кортежем пары шикарных 21-х «Волг».

Первый день Международного фестиваля прошел бурно, но дружелюбно и даже конструктивно. Кто-то из посетителей, например, разобрался в чем отличия между «Победами» разных серий выпуска, кто-то определил для себя стоимость старого полуразвалившегося в дедушкином сарае 401-го «Москвича», а все остальные получили ожидаемые позитивные эмоции...


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Как изготавливается тент на ав... - . (+59)
Toyota планирует существенно с... - . (+142)
Подавайте десерт... - . (+185)
Шкода Октавия - элегантность в... - . (+187)
Чистый гений - . (+187)
Средство против пробок... - . (+182)
ТОП-10 причин возникновения ош... - . (+191)
С пропеллером по жизни... - . (+218)
"Болячки" Renault 19 - . (+222)
Установка сигнализации на авто... - . (+214)
Renault 19 – популярная «турча... - . (+354)
Принцип работы замка зажигания... - . (+263)
Широкая гамма - . (+205)
Автомобильные светодиодные лам... - . (+262)
Звезды «зажигают»... - . (+196)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке