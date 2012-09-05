Прохаживаясь вдоль рядов сверкающих хромом и дорогой краской машин, невольно переносишься на четыре десятилетия назад. С одной стороны — монументальные и недосягаемые для простого гражданина СССР «Волги» ГАЗ-21 всех вообразимых цветов. А вот и «Победы» — тоже хороши, а эта бежево-красная будто с конвейера... Далее по курсу и «Москвич» 408 — великолепно сохранившийся экземпляр с окраской «родного» цвета и без всяких признаков кустарщины, ГАЗ-67Б с пулеметом (!), «Жигули» ВАЗ-2103, прекрасно реставрированные ГАЗ-69 и ГАЗ-51... Не меньше внимания привлекали помпезные ЗИМы и «Чайки», а рядом с ними — небольшой табун маленьких «жужиков».

Иностранный автопром был отмечен двумя громадными «Бьюиками», БМВ, «Хансой», «Гадкими утятами» Ситроен 2CV, желто-черным «Opel Super 6» и курсирующим по территории плаца «Адлером Штромформом». «Засветились» на слете и байкеры на шикарных трайках...

До сих пор речь шла о «хозяевах»... Но какое же торжество обходится без гостей? Тем более, если оно по определению Международное? Гости, разумеется, были — россияне да белорусы. Первые порадовали длиннющим 11рямолинсйно-угловатым черным ЗИЛом модели 41047 и 965- м «Запорожцем» с жигулевским мотором и кучей навешенных на кузов цацек непонятного назначения. Вторые шиковали на «Шевроле Монте-Карло»середины 70-х, с кортежем пары шикарных 21-х «Волг».

Первый день Международного фестиваля прошел бурно, но дружелюбно и даже конструктивно. Кто-то из посетителей, например, разобрался в чем отличия между «Победами» разных серий выпуска, кто-то определил для себя стоимость старого полуразвалившегося в дедушкином сарае 401-го «Москвича», а все остальные получили ожидаемые позитивные эмоции...