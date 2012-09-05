Сборка игрового компьютера — это не гонка за самыми дорогими комплектующими, а поиск правильного баланса. Главная ошибка новичков — покупать мощный процессор или дорогую подсветку, экономя на видеокарте и охлаждении. В игровом ПК важна именно сбалансированность системы.

С чего начать сборку

Первое, с чего нужно начать — определить задачи. Игры в Full HD, 2K и 4K требуют совершенно разного уровня железа. Для современных проектов основной упор делается на видеокарту, потому что именно она отвечает за FPS и качество графики. В 2026 году для комфортного Full HD обычно хватает уровня RTX 5060, а для 2K и трассировки лучей уже рассматривают RTX 5070 и выше.

Процессор должен соответствовать видеокарте. Слишком слабый CPU ограничит производительность, а слишком дорогой просто не раскроется в играх. Сейчас оптимальным вариантом считаются 6–8 ядер.

Оперативная память уже перестала быть местом для экономии. Если раньше хватало 16 ГБ, то современные игры и фоновые программы всё чаще требуют 32 ГБ DDR5. Особенно это заметно при стриминге, браузере и многозадачности.

Накопитель — только SSD. Обычные HDD слишком медленные для современных игр. Оптимальный вариант — NVMe SSD от 1 ТБ, чтобы система и игры загружались быстро. HDD можно оставить только для хранения файлов.

Многие недооценивают блок питания, хотя это основа стабильности системы. Дешёвый БП способен вывести из строя дорогие комплектующие. Лучше выбирать модели с сертификатом 80 Plus Gold и запасом мощности минимум 20–30%.

Охлаждение тоже критично. Мощное железо выделяет много тепла, а перегрев снижает производительность и срок службы компонентов. Хороший корпус с продуваемой передней панелью и несколькими вентиляторами намного важнее красивой RGB-подсветки.

Отдельный вопрос — собирать самому или покупать готовый ПК. Самостоятельная сборка обычно выгоднее и позволяет подобрать качественные компоненты без переплаты за бренд. Пользователи Reddit тоже часто отмечают, что готовые ПК нередко имеют завышенную цену и слабые комплектующие в важных местах.

Главное правило хорошей сборки — вкладывать деньги в производительность, а не в внешний вид. Игровой ПК должен быть тихим, стабильным и иметь запас для будущего апгрейда. Именно такой подход позволяет собрать систему, которая будет актуальна несколько лет без постоянных вложений.