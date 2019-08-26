В жизни часто случается: какое-либо новшество долго остается невостребованным. Только спустя много лет, когда возникает реальная необходимость, оно обретает всеобщее признание. В автомобильной истории такова судьба дисковых тормозов, автоматической коробки передач, независимой подвески колес... Появившись еще в начале XX века, они тогда оказались «факирами на час». О них сначала позабыли на некоторое время, а потом вспомнили...

Любая новинка переживает четыре ступени претворения в жизнь. Первая — появление оригинальной идеи. Вторая — ее формальное признание в виде патента или авторского свидетельства. Например, американец Сельдей в 1877 году выхлопотал себе официальный документ, «застолбивший» за ним юридические права на изобретение... автомобиля.

Однако первыми его опытные образцы построили Г. Даймлер и К. Бенц в 1886 году, что именно им дало очевидное право именоваться его изобретателями, а вовсе не господину Ссльдену — это третья стадия. И, наконец, четвертая — всеобщее признание новинки и ее воплощение в массовом производстве. Волею судьбы каждая из четырех ступеней может сыграть решающую роль в утверждении за автором приоритета.