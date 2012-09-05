Симптомом проблемной игры является акт скрытия доказательств вашей игры перед семьей и близкими людьми. Этот показатель также был измерен в тестах. Респондентам было задано вопрос: скрывали ли вы от своей семьи, друзей или других важных лиц подтверждение ставок в течение последних 12 месяцев, например, делая ставки на печать, лотерейные билеты, выигрывали деньги или другие признаки их игры? Вопрос был закрыт, на него можно было ответить отрицательно или положительно.

Анализ результатов показывает , что подавляющее большинство респондентов (95,0%) в течение последних 12 месяцев скрывалось от своей семьи и близких доказательств ˙S оказать ± курильщикам Участие в играх азартным . Однако это случилось с 5,0% опрошенных молодых людей, что, вероятно, характеризуется проблемой или значительно подвержено риску.

Ссоры с семьей и родственниками о деньгах за азартные игры

Другим фактором, который был измерен, были ссоры с семьей и родственниками за деньги, предназначенные для азартных игр. Чтобы расследовать этот симптом азартных игр, молодежи спрашивали, были ли у них ссоры о деньгах с семьей или друзьями за последние 12 месяцев, которые были связаны с чрезмерной азартной игрой. Это был закрытый вопрос, на который респонденты, которые решили в игровой клуб Вулкан играть на деньги, могли ответить отрицательно или утвердительно.

Ответы опрошенных молодых людей показывают, что подавляющее большинство (98,0%) не имели споров со своими близкими о деньгах, выделяемых на азартные игры. 2,0% респондентов характеризуются этим симптомом / показателем проблемной игры.

Другим показателем прогрессирующей зависимости от азартных игр становится финансовая проблема, а не возмещение азартных игр, которые ранее были заимствованы у других. Чтобы измерить этот показатель, респондентов спросили, нужно ли им заимствовать деньги у кого-то за последние 12 месяцев, а затем не выдавать их из-за азартных игр. Вопрос был закрыт, для которого обследованная молодежь могла ответить отрицательно или утвердительно.Подавляющее большинство респондентов (98,0%) ответили на поставленный вопрос. Небольшой процент респондентов (2,0%) заявил, что они занимают деньги для игры, а затем их отказ от выхода на пенсию в результате азартных игр.