Все родители стремятся к тому, чтобы их чадо гармонично развивалось и в итоге из ребенка вырос здоровый физически, умный и способный взрослый человек. Но мамы и папы должны понимать, что ничего не происходит просто по «щучьему велению», а потому необходимо заниматься развитием малыша с самого рождения. Сегодня в магазинах представлен широкий выбор игр для детского развития. Здесь можно найти игрушки как для новорожденных, так и для школьников. Яркие и уникальные игрушки станут настоящими помощниками в процессе развития и воспитания.

Игры для самых маленьких направлены на развитие основных органов чувств:

зрения;

слуха;

координации;

восприятия;

моторики.

Детей постарше игрушки научат правильно вести себя в жизненных ситуациях, решать задачи. Совместные игры дают возможность родителям больше времени проводить с детьми.

Первой развивающей игрушкой для ребенка может стать музыкальная карусель. Висящая над кроваткой музыкальная карусель заинтересует малыша, он с удовольствием будет наблюдать за забавными цветными фигурками, что будет способствовать развитию зрения и слуха. Чтобы развить концентрацию, нет необходимости покупать специальные игры. В этом поможет обычный фонарик. Прикройте глазок тканью, чтобы свет не был ярким и водите так, чтобы ребенок увидел его. Со временем кроха начнет следить за лучом.

Найдите интересную игру для малыша, если она ему действительно понравится, то он сможет увлеченно играть с ней достаточно долго. А у мамы появится немного свободного времени, которое она может посвятить домашней работе или отдыху. Можно просто посмотреть телевизор или поиграть в crazy monkey. Здесь вы не только отдохнете и получите положительные эмоции, но и заработаете реальные денежные призы и бонусы.





Роль погремушек в процессе развития малыша

Прежде всего, погремушки незаменимы для развития слуха. Мама или папа потихоньку, поочередно может пошуметь игрушкой с одной стороны, потом с другой. Вы заметите, как со временем малыш начнет поворачивать головку к источнику звука. Принцип мобиля очень похож: ребенок сможет связывать то, что слышит и видит, поскольку карусель сочетает в себе яркие игрушки и спокойную мелодию.

Начиная с года и до трех, игры должны быть направлены на развитие моторики и логики. Помогут в этом конструкторы, бусины, пазлы.

Важно, чтобы такие игры проходили совместно со взрослыми. Во-первых, нужно следить, чтобы малыш не проглотил мелкие детали. А во-вторых, без помощи родителей ребенку быстро надоест такая игра, ведь все дети непоседы. Усидчивость и аккуратность можно развивает лепка из пластилина, рисование красками. В процессе развивается не только моторика, но и раскрывается творческий потенциал, формируется фантазия. Предложите ребенку слепить зверушку, геометрические фигуры. Так он ближе познакомится с окружающим миром, научится различать цвета и формы. Сделать процесс еще более творческим и интересным можно, если использовать дополнительно листики, крупу, пуговицы и другие предметы.