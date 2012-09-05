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Игровые слоты 777 в Вулкане: игры на реальные деньги и бесплатные демо-версии
24 Декабря 2017
Теги: Игры

Под монстрами мы подразумеваем руки КК-АА. Один раз в этом разделе я уже имел удовольствие показать вам, почему эти руки плохо слоуплеить на префлопе при игре против обычных рейзов. Так вот, зачастую против Збетов слоуплеить эти руки будет ещё хуже. Прежде всего, проблема здесь в том, что мы находимся в двух шагах от нашей мечты - выставления на стэк с монстром на префлопе, но при этом, чтобы дать оппоненту сделать шаг в игровые автоматы онлайн бесплатно 777, мы должны шагнуть, первыми, объявив 4бет на префлопе, и против многих оппонентов это будет значительно плюсовеє, чем слоуплей. Зачастую мы просто будем иметь дело либо с оппонентами, в спектре Збетов которых будет слишком мало блефов (т.е. Збетфолдов). либо с оппонентами, которые при широком Збете готовы также и очень широко играть на стэк на префлопе.

Фактически в каких ситуациях мы начинаем задумываться над подобным слоуплеем на перефлопе? Когда спектр Збета оппонента очень широк, а спектр Збета очень узкий, т.е. на наш 4бет оппонент часто выбросит большую часть худших рук и запушит только сильный спектр. Само по себе это уже говорит о том. что оппонент должен иметь определённый лик - несбалансированный диапазон Збета и выставления на префлопе. Кроме того, мы предполагаем, что оппонент должен продолжить агрессивно ставить постфлоп с худшими руками (высокий показатель продолженных ставок в Збет поте), возмещая нам то вэлью. которым мы жертвуем, отказываясь от выставления на префлопе.

Что мы видим? Видим мы огромные значения математического ожидания для обычной линии 4бет/коля префлоп. Против среднего оппонента мы получаем от +20 до +40 ВВ на префлопе. Допустим, что за счёт слоуплея мы всегда будем выигрывать ещё продолженную ставку оппонента на постфлопе (таким образом, мы не упускаем из виду ситуации, в которых мы соберём больше, но в то же время и пренебрегаем ситуациями, в которых мы либо соберём меньше, либо вообще в итоге проиграем). В этом случае мы будем выигрывать Збет оппонента на префлопе - 10-12 ВВ и ещё продолженную ставку порядка 10-15 ВВ. итого в среднем от +20 до +27 ВВ. Разумеется, это всего лишь абстракция на тему, но она здесь приведена для того, чтобы попытаться заставить читателя вновь подумать на тему, стоит ли игра свеч?

И здесь мы опять приходим к простой истине - АА обладают слишком большим преимуществом в эквити на префлопе и в большинстве случаев мы должны стремиться заносить весь наш стэк в игру на стартовой улице торговли. Когда полдела уже сделано, зачем нам отказываться от последнего шага и линии с огромным +ЕУ в пользу сомнительного розыгрыша который в этой ситуации совсем не факт, что даст нам лучшее математическое ожидание на дистанции. В целом я бы вообще не рекомендовал играть слоуплей АА в таких ситуациях.

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