Азарт, деньги, риск, мир богатых и тех, кто хочет ими быть, мир красивых и опасных людей - все это не могло не стать источником вдохновения для режиссеров и сценаристов. Кино любит игорные дома. Не один десяток ярких фильмов снят о казино, в казино или вовсе основан на реальных историях игорного бизнеса. Ведь казино - это то, что нужно для кинематографа: интриги, чужие ожидания, волнующие события, человеческие судьбы и деньги. Именно поэтому в каждом игорном доме или казино есть своя история, которая так или иначе должна быть рассказана.

ФИЛЬМ «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (THE HANGOVER, 2009]

Лента, конечно, не столько о казино Vulkan, в которое можете играть здесь (хотя без него и без столицы игорного бизнеса ничего не получилось бы), сколько о самом непредсказуемом явлении на свете - группе товарищей с бодуна после мальчишника, которые ничего не помнят и плюс ко всему не могут найти главного виновника торжества. Фильм взял «Золотой глобус» как лучшая комедия, а также был отмечен номинацией Британской киноакадемии за сценарий. Но эти заслуги - мелочь по сравнению с мировым признанием и восторгом зрителей. В 2011 году вышло продолжение - «Мальчишник-2»: из Вегаса в Бангкок», менее смешное и более пошлое.

ФИЛЬМ «11 ДРУЗЕЙ ПУШЕНА» IDCEAN S ELEVEN, 2001)

Оригинальная версия этого фильма появилась еще в 1960 году, действие происходило в старом Вегасе, который в наше время совершенно неузнаваем. Ремейк 2001 года уникален не только своим актерским составом (Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэи Дэймон, Джулия Робертс...), но и отличным сюжетом. Главной целью друзей Оуше- на является ограбление нескольких реальных казино - таких как MGMGrand, Bellagio и Mirage. К тому же все казино принадлежат партнеру бывшей жены главного герся Дэнни Оушена, желающего вернуть свою женщину. Криминальную комедию режиссировал Стивен Содерберг. Фильм достиг больших кассовых сборов, было снято 2 фильма в продолжение, в которых снялось немало голливудских звезд. И хотя вы почти не увидите в фильме азартных игр как таковых, посмотреть его, безусловно, стоит.

