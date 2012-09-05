Результаты статистического анализа также подтвердили, что классное деление, в котором участвуют опрошенные учащиеся, статистически значимо (p <0,001), отличает их от тяжести проблемной азартной игры, рассчитанной по шкале SOGS-RA. Оказалось, что первые студенты ранга всех типов школ (младшие высокие и средние школы) статистически значимо (р <0,001) отличаться в зависимости от тяжести проблемной азартных игр, рассчитанной по шкале SOGS-RA только студентов в классах второй всех типов школ (гимназии и школы избыточный ниже среднего). В случае других ветвей классов статистические различия не обнаружены (р> 0,05). Поэтому направление дифференцирования, предполагаемое в гипотезе, не было полностью подтверждено. Классовое деление, в котором участвуют изучаемая молодежь,статистически достоверно дифференцировать тяжесть азартных игр таким образом, что студенты второго класса средней школы, средней школы и профессионально-техническое училище и техникум имеют самую высокую интенсивность игорной проблемы в масштабе ЗРП-RA и маленьких студентов первого класса всех типов школ (средней школы и всех типов средних школ ).

Самый высокий процент проблемных игроков был выявлен среди учащихся второго класса всех типов школ (2,8%), затем третий (2,1%) и первый (1,6%) классы. Наименьший процент проблемных игроков в игровые автоматы Вулкан с бонусом был выявлен среди студентов четвертого технического училища (0,2%). В целом во всех классах всех типов школ процент проблемных игроков составил 6,7%. Аналогичные результаты были получены для игроков, которым угрожает проблема игры. Наибольший процент наблюдался среди учащихся второго класса (1,9%), затем третий (1,4%), затем среди учащихся первого класса (1,2%) и среди учащихся средних школ (0,1%). В целом во всех классах всех типов школ игрокам, которым угрожает проблема, составляет 4,7% от общей опрошенной группы.

Указанные данные не позволяют подтвердить утвержденную гипотезу. Определение предполагаемого направления дифференциации, руководствуясь анализом результатов, которые показывают , что молодые люди с возрастом увеличивается риск про blemowej игры играть в азартные игры , и что поэтому его часть ę частоты SC. Предполагалось, что такое направление дифференциации можно объяснить в контексте возраста изучаемой молодежи.

