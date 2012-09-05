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НетЕнт;

Игрософт;

Новоматик;

Мегаджек и многие другие.

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Как выбрать игровой автомат?

Сегодня автоматы Вулкан - это более 200 популярных слотов. Список постоянно обновляется. Это подогревает интерес среди гостей, которые могут постоянно экспериментировать, открывать для себя новые сюжеты, бонусные розыгрыши. Посетители казино Вулкан Неон не будут скучать, ведь перед ними открываются практически безграничные возможности. Чтобы определиться с выбором, стоит учитывать собственные вкусы. Если вы поклонник классических автоматов, то стоит познакомиться с разработками от компании Игрософт. Это один из крупнейших разработчиков программного софта, который привлекает внимание захватывающе сюжетной линией. Самые популярные слоты представленного разработчика:

Fruit Cocktail;

Crazy Monkey;

Rock Climber и другие.

Большой функциональностью и разнообразием настроек отличаются разработки от компании Microgaming. Выбрав эти автоматы, можно самостоятельно настроить яркость и четкость, громкость музыкального сопровождения. Разработчик позаботился о максимальном удобстве своих поклонников. Высоким качеством графики и разнообразием бонусов отличаются слоты от Новоматик и Мегаджек. Все эти игры представлены в игровом зале казино Вулкан Неон. Играть в них можно как бесплатно, так и на деньги. Казино работает круглосуточно, поэтому получить удовольствие от захватывающего игрового процесса можно в любое удобное время.



