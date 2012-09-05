Посетив любое авторитетное интернет казино, можно найти много игровых автоматов классического и современного типа. Слоты старой школы обладают своим неповторимым характером и потому пользуются большой популярностью. Они схожи с современными игровыми автоматами, но не во всём. Между двумя этими типами слотов есть и серьёзная разница. Поговорим об этом более подробно.

Опробовать слоты обоих типов может каждый, ведь в игровые автоматы играть бесплатно можно в любом интернет казино. Найдя несколько понравившихся слотов разных типов, можно попробовать покрутить барабаны, делая ставки бесплатными кредитами. Игры Вулкан, представленные в самом богатом ассортименте бесплатно, идеально подходят для ознакомления с миром виртуального азарта и оценки игровых автоматов перед игрой на деньги. В клубе Вулкан множество ярких и оптимистичных слотов классического типа, которые привлекают внимание своими простыми, но зрелищными символами-фруктами. Игровое поле классических слотов заполнено не только спелыми сочными фруктами, но и звёздами, колокольчиками и другими картинками, которые свойственны старым игровым автоматам. В слотах новой школы символика имеет другой вид – обычно это картинки, подчинённые основной тематике игровых автоматов.

Различия между слотами старой и новой школы лежат не только в плоскости символики. Классические игровые автоматы имеют свою уникальную структуру, которая характеризуется наличием пяти фиксированных линий для выплат. На каждую из таких линий делаются ставки из предложенного диапазона, значения которых игроки выбирают на своё усмотрение. Все предусмотренные линии выплат по умолчанию принимают участие в игровом процессе – это не зависит от воли игроков. В современных игровых автоматах дело обстоит несколько по-иному. В них количество линий стартует от 9-ти и может подлежать настройке. То есть, при желании, гемблеры могут активировать любое или почти любое количество линий для ставок. Например, в случае с слотами, состоящими из 9-ти полос, можно активировать 1, 3, 5, 7 или все 9 игровых линий. Возможность настройки линий – это положительный момент, который даёт слотам новой школы определённое преимущество. Но многие склонны считать, что структура классических игровых автоматов оптимальна, и менять количество линий в них просто нет смысла, а потому отсутствие такой настройки – никакая не потеря.



