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Игровые автоматы SIZZLING 6
7 Апреля 2018
Теги: Игры

Компания Novomatic позиционирует себя как поставщика качественного софта классических и модернизированных слотов. Она предлагает своим поклонникам почувствовать вкус азарта и удовольствия в любое время. Не имеет значения, где играть, так как версии популярных игровых аппаратов доступны в онлайн-режиме.

Горячий компот с игровыми автоматами SIZZLING 6

Современные игры постоянно расширяют свои тематические рамки. Заядлые геймеры предпочитают   игровые  автоматы, которые работают по принципу однорукого бандита. Модель слотов SIZZLING 6 смогла объединить в себе нотки ретро-ностальгии и новейшие решения мира развлечений.Это простая бессюжетная игра для любителей сладких фруктов. Достаточно просто скачать  горячий компот на свой гаджет  и начать охоту на фрукты.

Игровые автоматы  SIZZLING 6: азарт и удовольствие

Игра SIZZLING 6 дарит возможность погрузиться в мир сочных ягод и фруктов. Игровой эмулятор выполнен в стиле однорукого бандита с традиционным интерфейсом. Качественная графика, динамичное музыкальное сопровождение манит испытать свою удачу. На коричневом экране в виде символов появляются яркие фрукты и ягоды. В отличие от других слотов,  SIZZLING 6 имеет 6 барабанов и 5 линий для выплат. Выигрышные комбинации  каждого элемента имеют свой коэффициент выплат:

  • вишенки, лимон, апельсин, слива – умножение начальной ставки от 5 до 100 раз
  • виноград— от 10 до 300;
  • арбуз— от 20 до 600;
  • семерка— увеличивает от 40 до 5000;
  • звезда— увеличивает от 15 до 1000 раз.

Символ Wild в выступает в виде джокера. Он может заменять другие картинки на барабанах, тем самым делит возможным частые победы. Звезда выступает в роли скаттера и выпадает вразброс. Выигрыши рассчитываются слева направо, за исключением позиций со скаттером. Перед тем как играть, выставляется число линий размер первоначальной ставки с помощью кнопок  lines и bet line. Ручной режим активируется кнопкой start, автоматический— autoplay. Внизу экрана находятся пользовательские настройки и таблица выплат. Там же есть кнопка службы поддержки.  Выигрышная комбинация открывает опцию gamble, режим риск игры, где  можно рискнуть всем  состоянием с надеждой на еще больший куш, или потерять все. Ставки от 0.08 до 100 монет, максимальный выигрыш—100000 монет.

Чем-то  похожей  на игровой автомат Компот можно считать BUTTERFLIES — те же барабаны, линии. Вместо фруктов символами выступают бабочки, цветы, гусеницы  и мухоморы. Присутствие карточных знаков стало привычным компонентом онлайн игр.

Игровые автоматы SIZZLING 6: бесплатно и без регистрации

Особенную популярность слоты от Novomatic  получили благодаря бесплатной игре. Каждый желающий  нажатием кнопки старт может  испытать новые ощущения без регистрации. Такой бонус дает возможность:

  • изучить интерфейс программы;
  • построить собственную выиграшную стратегию;
  • без потери денег сыграть в риск-игру.

Реальный азарт приходит с реальными деньгами,  виртуальные игровые аппараты дарят удовольствие без риска.

 


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