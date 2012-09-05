Уже в 2014 году Генеральная прокуратура вмешалась в обвинения. Однако было признано, что не было доказательств того, что Капица знал о масштабах этой процедуры. Она также отметила, что тогдашний заместитель министра был обременен только признаниями чиновника из министерства Анны К., которая сама обвинила себя и на которой она упала ответственность за должностных лиц бездействия. По мнению многих заинтересованных сторон, решение этого скандала стало классическим примером «козла отпущения», отбросив при этом правильный курс действий. Дело в том, что Анна К., например, отвечала за вопросы, связанные с азартными играми в министерстве задолго до того, как он стал заместителем министра. По данным Генеральной прокуратуры Анна С. может перевернуть эту ответственность на своего начальника.

Следователи из Белостока в результате неопровержимых решений по сей день отказались от идеи сделать заявления Капола. Прокуратура об ответственности должностных лиц Министерства финансов отключилась и была направлена ​​в прокуратуру в Познани довольно странно, в отсутствие прокурора из Белостока, который возглавляет дело. Сборник сотен томов и попытка познакомиться с этим делом прокурором, который не имел опыта и знаний по этому предмету, было понятно, что речь шла о замедлении или переключении на другой путь посредством такой обструкции. В марте 2017 года Генеральная прокуратура решила прекратить расследование по всем семи высокопоставленным должностным лицам Министерства финансов (в то время это не было сообщено). Общественное мнение узнало об этом в конце октября 2017 года, когда Национальная прокуратура сообщила, что по приказу прокурора Богдана Свенчковского эту ремиссию анализировали.

Нынешнее расследование дает возможность разъяснить роль, которую играет министр Капица и ее должностные лица, и ответственность тех, кто привел к полному хаосу азартных игр на igrovyje-avtomaty.co в Польше. Результатом упущений и сознательного решения кабинета министра действующим Яцеком Капицей стал полный паралич и разрушение структур юридически действующих компаний, обладающих законными лицензиями, выдаваемыми государственными учреждениями. Кроме того, благодаря таким действиям случилось так, что в течение следующих 7 лет после быстрой смены закона о азартных играх в Польше была ситуация, когда финансовые выгоды были сделаны только организаторами азартных игр в так называемом «Серые зоны». Решение только одного чиновника в звании заместителя министра привело к тому, что существующее правовое государство стало беззаконным, а доверие к политикам и должностным лицам, участвующим в азартных играх, упало до нуля.