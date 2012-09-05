Закон от 19 ноября 2009 года об азартных играх, вступивший в силу с 1 января 2010 года, вызвал и продолжает вызывать много споров относительно применения его положений таможенными и налоговыми органами и судами. Помимо политического контекста его принятия следует напомнить, что из-за сомнений в техническом характере положений ст. 6 пар. 1 и 14 п. 1, это дважды представляло интерес для Суда Европейского союза.В связи с его толкованием по ссылке наиболее важные судебные органы польского государства - Конституционный трибунал, Высший административный суд или Верховный суд - неоднократно высказывали свое мнение.

С точки зрения тех, кто пишет эти слова - юристы, участвующие в проведении как уголовных, так и фискальных разбирательств в отношении деяний в искусстве. 107 § 1 Уголовного уголовного кодекса, а также разбирательствав области штрафов, налагаемых на основании ст. 89 Закона о азартных играх, в настоящее время возникающие несоответствия в прецедентном праве общих судов в отношении случаев с 2010-2016 годов требуютзаконодатели системных решений, которые могли бы отменить или хотя бы уменьшить негативные юридические последствия для лиц, работающих в этот период эксплуатации, в форме операционных игровых автоматов, предоставления услуг по техническому обслуживанию или аренды помещений для такой деятельности. Следует помнить, что узловой проблемой применения азартных игр были вышеупомянутые положения искусства. 6 пар. 1 и 14 п. 1. Первый из них указал, что деятельность в области организации игровых автоматов http://igrovye-avtomaty2.com/zoloto-partii (а также других игр) может осуществляться только на основе концессий, а другая ограничена местом размещения таких игр в казино.

С самого начала Закона предприятия, работающие в индустрии азартных игр, а также лица, против которых были возбуждены уголовные дела за действия по ст. 107 § 1 Уголовного налогово-бюджетного кодекса, указал, что вышеуказанные правила, как технические, не могут применяться в польском правопорядке из-за неспособности польского законодателя уведомить Европейскую комиссию.