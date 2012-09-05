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Игровые автоматы онлайн – лучший способ отдохнуть от серых будней
30 Декабря 2017
Теги: Игры

Основная разница заключается в том, что в среднем разыгрываемые спектры будут значительно шире, слабее и, соответственно, прочитать их будет сложнее, а наши оппоненты значительно менее искусны и склонны к принятию различных иррациональных решений. Поэтому мы будем меньше склоняться к блефовым линиям и часто играть в онлайн игры, игровые автоматы и качественные достаточно прямолинейно по карте, кроме тех ситуаций, когда соперники будут делать всё, чтобы просто подарить нам банк.

Игра в неповышенном банке без позиции один на один. В подобных ситуациях для начала важно оценить ситуацию на префлопе с позиции «двойного» фолд эквити. Периодически нам будут попадаться соперники, против которых прибыльным вариантом игры будет рейз префлоп с продолженной ставкой флопа, предполагая, что противник слишком много лимп фолдит на префлопе или часто сдаётся на продолженную ставку. Кроме того, спектры лимпколлов многих оппонентов на префлопе будут достаточно слабы, и мы зачастую можем играть более лузовые рейзы на вэлью. Оба этих аспекта мы рассматривали в рамках раздела, посвящённого игре на стартовой улице торговли. Если всё же у нас нет возможностей для плюсового рей за на префлопе, то мы берём бесплатную игру. Очевидно, что наши руки при этом будут достаточно слабыми.

Здесь мы также вновь должны отметить, что в подобной ситуации мы играем против оппонента, открывающего торговлю лимпом на префлопе в бшах игре, что говорит нам о том. что в абсолютном большинстве случаев мы имеем дело со слабым пассивным игроком. От таких мы не ожидаем повышенной агрессии с худшими руками и вряд ли будем пытаться провоцировать их на блефы, а также сомневаемся, что наши блефовые ставки будут генерировать достаточное фолд эквити. Но в то же время мы ждём много плохих коллов от слабых рук, которые в маленьком банке не будут сильно следить за нашим бетсайзингом. На флопе в данном типе спотов у нас первое слово в маленьком банке и. соответственно, мы имеем возможность либо играть чек/линии (чек/колл, чекрейз. чекфолд), либо бет линии (бет фолд. бет/колл, бет/Збет).

В специфических ситуациях иногда мы будем игровой клуб вулкан играть онлайн подобным образом чек/коллы с готовыми руками против сверхагрессивных соперников, а также чекрейз на вэдью против оппонентов, которые слишком неохотно сдаются и способны очень сильно переигрывать свои руки. Основная же наша линия после чека в такой ситуации - это чекфолд.

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