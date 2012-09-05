Азартные игры, до недавнего времени незаметно в Польше, начинают увеличиваться как у взрослого населения, так и у молодых поляков. Согласно общенациональным опросам Центра исследований общественного мнения (CBOS), в 2012 году 3,7% поляков в возрасте 15 лет и более играли аналогичную роль, и 0,2% имели серьезную проблему с этим. В 2015 году эти показатели были несколько выше: симптомы наркомании уже были продемонстрированы 5,3% поляков в этом возрасте, из которых 0,7% были людьми с высоким риском азартной зависимости. Самый высокий процент проблемных игроков был выявлен в группе молодых людей в возрасте до 34 лет; среди них 12% были молодыми людьми до 18 лет. Исследования показывают, что в случае молодых людей процент людей, которым угрожает проблема, выше, чем среди взрослого населения (CBOS, 2015).

Результаты исследования использования психоактивных веществ среди школьников (ESPAD - European School Survey Project on Alcohol and Drugs) с 2011 года показывают, что в Польше около 2% молодежи могут подвергаться риску проблемных азартных игр (Sierosławski, 2011), но, в свою очередь, из исследования, проведенного Фондом CBOS и Национальным бюро по борьбе с наркоманией (KBPN) в 2013 году по образцу молодежи в возрасте 18-19 лет, среди 4,5% респондентов был отмечен высокий уровень риска азартной игры в игровые автоматы онлайн. Умеренный уровень риска азартной игры обременен 9,2% респондентов. Более высокий риск зависимости от азартных игр был обнаружен у мальчиков (7,5% из них оценивали высокий риск зависимости от азартных игр и 12,8% умеренного риска зависимости от азартных игр), чем девочек (у 5,5% девочек был высокий уровень зависимости от азартных игр); риск зависимости от азартных игр и у 13,1% девочек умеренный уровень риска азартной игры) (Malczewski, 2014). Исследователи феномена патологических азартных игр сообщают, что в случае подростков процент людей с риском проблемных азартных игр выше, чем среди взрослого населения.

Sobieajski и Jacek Szczepkowski (2011) показывают, что почти 5% младших старшеклассников, играющих на низкооплачиваемых машинах, являются одной из часто практикуемых видов свободного времени (от одного раза в неделю до почти каждый день). Однако эти исследования не учитывали другие формы азартных игр, поэтому процент проблемной молодежи, безусловно, немного выше, поскольку подростки играют в другие азартные игры, такие как букмекерские конторы, карточные игры, SMS-лотереи и т. Д. Молодые люди в большей степени чем взрослые, он восприимчив к патологическим азартным играм, особенно к негативным последствиям азартных игр (Griffiths, 2004).