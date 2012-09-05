25 июля 2017 года Институт электроники в Варшаве исчезает из списка центро вуполномоченный министерством изучать игровые автоматы онлайн. Надеюсь, что Quizos заполнит пробел после того, как запрещенные игровые автоматы также исчезнут.

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Существуют также устройства, в которых в намерении игрока преобладает ловкость игрока, что влияет на результаты, полученные им. Automata, такой азартный персонаж, покрывает различные элементы ловкости, требуя от игрока надлежащего ответа в требуемое время. Это старая традиция этой индустрии, в которой на протяжении многих лет прошлого века бары и магазины были заложены «ловкостью», требующей нажатия перед оплатой средств кнопки при включенной лампе.

Некоторые предприниматели гордятся мнениями и мнениями экспертов о том, что игра на устройствах является результатом математических последовательностей, не имеющих никакого отношения к случайности, и таким образом пытаются убедить их в том, что они не подпадают под действие закона об азартных играх.Их влияние на их восприятие услугами налогового администрирования - ни один из них не имеет решения министра финансов об их неарбитражном характере, а это означает, что все они в равной степени реквизированы.

Независимо от того, утверждает ли производитель или оператор, что устройство не соответствует положениям Закона о азартных играх, если оно не может показать мнение министра, машина будет отобрана. Из информации, полученной от Министерства финансов, я знаю, что ни одно из этих устройств не может похвастаться таким мнением. Согласно букве Закона - единственной обязательной.

Министерство финансов комментирует ситуацию следующим образом:В целях обоснования законности вышеуказанного Операторы, организующие игры на таких машинах, убеждают своих получателей в том, что они не имеют более высокого характера, используя ряд специализированных, но фрагментарных, юридических знаний, налоговых запросов, сертификатов учреждений других стран Европейского союза или мнений исследовательских подразделений, подтверждающих, что программное обеспечение, используемое для проведения предлагаемые игры не содержат случайных элементов, а устройства, на которых они были установлены не для азартных игр. Вышеизложенное означает, что приведенное выше предпринятые действия, в том числе использование вышеупомянутого сертификаты и мнения, не могут гарантировать игрокам, что они участвуют в юридическом предприятии, если на самом деле игра выполняет условия для рассмотрения азартных игр ».