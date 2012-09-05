Среди выпускаемых игровых автоматов от компании Novomatic в Klubnika casino, следует уделить внимание такой интересной классической игре как Gorilla. Принцип работы этого автомата такой же, как и во всей классике. Единственной особенностью является то, что на 5 барабанах расположено 50 линий выплат, которые размещены в 4 ряда.

Видеослот предложит вам отправиться в виртуальное путешествие по джунглям, вместе с огромной обезьяной, которая является главным героем, и другими обитателями жаркой Африки.

В видеослоте присутствуют риск игра, бесплатные вращения, специальные символы, автоматический режим запуска. Интерфейс игры простой, и доступен даже начинающему игроку. Яркая графика, веселое музыкальное сопровождение и интересный дизайн захватят вас надолго.

Играть в Klubnika casino можно круглосуточно, как на деньги, так и без пополнения баланса — в деморежиме.





Основные характеристики игры

Прежде чем начать вращать барабаны, необходимо сделать ставки и выбрать то количество линий, которое, по вашему мнению, принесет вам победу. Ставки можно фиксировать и изменять кнопками «Bet» и «Maxbet». Количество линий устанавливается кнопкой «Line». Чтобы узнать ценность символики или правила игры на игровом автомате, вы можете нажать на клавишу по «Paytable» и прочитать эту информацию.

Символы на барабанах соответствует тематическому сюжету:

тропические цветы;

карта Африки;

маска аборигена;

птицы.

Есть еще и менее оплачиваемые символы — карточные знаки. Чтобы ваша комбинация считалась выигрышной, необходимо собрать на одной из активных полос от 2 и более одинаковых изображений.

Видеослот в Klubnika casino запускается в ручном и автоматическом режиме, чтобы выбрать автоматический, нужно нажать кнопку «Autoplay».

Этот видеослот является слотом 3D, которые сейчас набирают все большую популярность, так как современная 3D-графика захватывает вас и погружает в виртуальную реальность.





Специальная символика и другие поощрения в игровом слоте

В видеослоте есть специальная символика, которая поможет приобрести, как бесплатные вращения, так и выигрышные комбинации.

Диким символом, который заменяют ненужные знаки в цепочке, является горилла. Она может заменить любой из выпавших ненужных знаков, кроме скаттера. Scatter — африканский континент, если выпадет от 3 и более этих символов, то пользователь имеет возможность получить 10 фриспинов.

Во время бесплатных вращений, Wild меняется, и это уже не горилла, а золотая маска, она и будет заменять другие знаки во время фриспинов.

Если вам повезет, и на всех полосах и барабанах будет изображение большой обезьяны, вы сорвали джекпот. Ваша ставка будет увеличена 50000 раз!

Случается такое очень редко, ведь автомат работает по генерации случайных чисел, но вы можете испытать судьбу, вдруг вам повезет.

В игровом автомате есть риск-игра, которую можно начать при выпадении любой выигрышной комбинации. Здесь игрок должен определить цвет выбранной карты. Если вы угадаете — ваша ставка вырастает в 2 раза, если же нет — весь выигрыш сгорает.

Заходите на сайт Klubnika casino, выберите этот увлекательный слот, насладитесь игрой, а также попытайте удачу и сорвите джекпот! Фортуна на вашей стороне!



