Некоторые игроки на https://avtomaty-vulkan-casino.com довольно сильно изменяют свою игру после фазы пузыря. Игрок с небольшим стеклом, скорее всего, начнет играть очень активно и рискованно. Иногда игрок со средним стекем делает то же самое, но также может быть более осторожным. Наблюдайте за тем, как ваши противники играют и применяют правильную стратегию. Соберите банки с осторожными игроками и немного снизите свои стандарты тестирования противников, которые склонны к риску.

Вышеприведенные таблицы представляют собой упрощенную версию точной и оптимизированной стратегии. Для получения дополнительной информации см. Книгу «Убить всех». Знакомство с его содержанием позволит вам сделать следующий шаг на пути к победе.

1. После флопа, играйте за 70% банкноты или добавляйте количество игры в структуру флопа, но не силу вашей руки.

2. Начните характеризовать своих оппонентов в зависимости от их стиля игры. У всех есть некоторые недостатки, и вы должны гибко менять свою игру, чтобы максимально использовать слабые стороны других игроков. Имейте в виду, что игроки могут изменить свое поведение,поскольку количество игроков уменьшается и / или темпы растут.

3. Если вы играете с осторожными игроками (плотно), отправляйтесь чаще и проверяйте реже.

4. Помните о ситуациях, когда фаза пузырька влияет на способ воспроизведения руки. Играйте в игровой зал Вулкан более тщательно, когда фаза пузыря должна сильно повлиять на вас и использовать игру осторожных оппонентов, вызванную фазой пузыря.

5. Минимальное значение карт, необходимых для проверки олл-ин оппонента, - это определенная часть диапазона рук, с которым ваш оппонент желает войти во все. Эта часть зависит от ваших шансов банка и степени, в которой фаза пузыря должна влиять на вашу игру.

6. Если вы играете «один к одному» с хорошим и / или агрессивным противником, используйте стратегию «идти олл-ин» или «сворачивать» сбалансированным образом. Играя против типичных противников, выходите чаще и проверяйте реже.

Игра «Heads-Up» или «один на один»

Я надеюсь, что вам уже удалось привыкнуть к хедз-апу, когда один из вас имеет 8 очков CSI или меньше. Вот моя более продвинутая стратегия префлоп для игроков с большим стеком, взятым из книги Kill Everyone:

На кнопке

Префлоп на префлопе должен быть между 2 и 5 DC: в игре с очень храбрым противником, скажем, 3DC.

50% лучших рук: обычно рейз, но иногда просто проверяют. «Обычно» в контексте хедз-ап в 60-80% случаев. Чем более схематично в игре и чем менее проницателен ваш противник, тем меньше вы должны дифференцировать свою игру, за исключением очень сильных рук (@@ + и ak) С такими монстрами обычно проверяют, но иногда прорывают.