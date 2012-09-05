Самое важное решение при игре в «Мехико» на http://www.guruazarta.net/ - это признаете ли вы результат или бросаете кости еще раз. Все зависит от сложившейся ситуации в игре и от ваших шансов на улучшение результатов. Ваши шансы, что вам выпадет 6-І или выше, составляют 50 %. Если вы исходите только из средних показателей, то каждый результат ниже 6-1 вам необходимо перебросить. Если у вас еще есть две кости, то необходимо перебрасывать каждый результат ниже 6-3. Все же запомните, что ваша цель - не добиваться лучших результатов, а избегать самого плохого результата. Поэтому вы сразу можете прекратить броски, если у сидящего перед вами игрока еще худший результат; в этом случае вы в безопасности.

Варианты правил

В основной игре в «Мехико» участник выбывает из игры, если он потерял 6 очков. Иногда границу составляют 10 очков. Тогда специальная кость для счета очков переворачивается с шести на единицу, а затем снова на шесть. При этом следует помнить, поворачивали ли вы свою кость. Иногда договариваются, что никто не должен бросать кости больше участника, начинающего игру. Это в какой-то степени компенсирует ему то, что он начал игру.

В «Мехико» красиво показано, как простой принцип игры, позволяющий производить несколько бросков, можно сочетать с механизмом оценки, который предусматривает штраф за самый низкий результат. Это всегда создает азартное напряжение. Вы спокойно можете проверить этот принцип на многочисленных бросках и любой ранее оговоренной последовательности результатов.

В качестве других игр, предусматривающих штраф за самый низкий результат, можно назвать «Батрак», «Шестнадцать», «Почтальон» и предыдущую игру «Чикаго». Некоторые игры - такие, как «Бармбек» или следующая игра «Покер с костями», имеют соответствующие варианты для пивных.

Если вы играете в игровые аппараты гаминатор, то игра «Чикаго» заканчивается, если фишки остались только у одного игрока. Этот игрок считается проигравшим и оплачивает выпивку. В этой версии начинающий имеет право объявить после своєї о первого броска, играется ли круг на повышение или на понижение. При игре на понижение единица считается 1 очком, шесть - 6, а игрок, получивший самый высокий результат, круг проигрывает.

Многим известна игра «Чикаго» в более простом варианте. Не существует отдельных кругов, а играют просто по очереди. Записывайте результаты игры в блокнот и постоянно складывайте результаты каждого игрока. Победителем станет тот, кто первым наберет 1000 очков или более. Таким образом, «Чика го» становится исключительно прогрессивной игрой без непосредственного соревнования между игроками.