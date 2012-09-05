Что происходит с такой игрой, как игровые автоматы? За последние двадцать-двадцать пять лет наметилась активная тенденция во всем азартном мире – игроки все больше отдают предпочтение игре не за столом реального казино, а проведению досуга с «одноруким бандитом» в режиме онлайн. На сегодняшний день по последним данным игровые автоматы составляют более половины прибыли в онлайн-казино. Все это достигается благодаря шаговой доступности и простоте игры, что, несомненно, привлекает любителей азарта. Сравнивая игровые автоматы с покером, американской рулеткой, блекджеком, можно выделить следующий факт: автоматы не требуют доскональных знаний правил игры, а в случае с настольными играми без этого не обойтись никак. Это все позволяет расслабиться и просто довериться своей удаче, поэтому очень часто бывает так, что новичок, пришедший впервые в казино, уходит с выигранным джекпотом. Такое положение вещей, конечно же, не могло не отразиться на игорном рынке наших стран. История гласит, что первые игровые автоматы начали появляться в России в середине девяностых годов и сразу обрели высокую популярность среди игроков. Успешностью пользовались такие автоматы под названиями, как «Cherry master» и «8 линий». Простота комбинаций и незамысловатость правил делали свое дело – игроки обожали собирать клубнички, вишенки, счастливые семерки и различные покерные карты. И стоит отметить, что автоматы были все на английском языке, но это не составляло никаких проблем для тех, кто не знал его. Именно в то время начали появляться и первые крупные операторы, которые заменили устаревшие автоматы, но современные, многие их которых до сих пор стоят в казино. Посетите игровой портал и играйте бесплатно в гейминаторы на сайте gaminator.avtomaty.net.ru





Принципы работы игровых автоматов

Если говорить про ассортимент игр в онлайн-казино, то безусловной популярностью среди всех пользуются именно игровые автоматы, или же по-другому их еще называют онлайн-слоты. Все «однорукие бандиты», как в реальном казино, так и в виртуальном, подчиняются одному принципу работы. Владельцы получают доход на условиях одинаковых принципов. Стоит также упомянуть про «процент возврата», который действует в любом автомате. Благодаря нему и удерживается стабильность игры, если говорить профессиональным языком. Современные игровые автоматы обладают целым рядом преимуществ по сравнению с моделями прошлого века. Среди прочего, вас особенно обрадует управление игрой, которая будет сразу понятна на уровне интуиции. От вас всего лишь требуется нажать одну кнопочка на мониторе или кликнуть мышкой, вместо того, чтобы крутить барабан. Во многих онлайн-казино сейчас есть возможность вести игру совершенно бесплатно, не заводя на свой счет никаких реальных денег. Это очень полезно для новичков, которые еще полностью не знают всех тонкостей игры и могу спокойно поиграть в слоты, не переживая за возможный проигрыш. Такой подход заметно повысил посещаемость онлайн-казино в интернете и все чаще пользователи, играющие бесплатно в игровые аппараты, со временем стали переходить на игру на деньги и зарабатывать себе на жизнь таким способом. Вы только представьте, как это круто – наслаждаться своим делом, которое лучше всего идет и при этом получать высокий профит?