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В каталоге Джойказино представлен достаточно широкий ассортимент азартных развлечений с высокими шансами на выигрыши. Так, например, к таким везучим играм можно смело отнести игровой автомат Бриллиантовое Трио. Для этого слота свойственно частое выпадение комбинаций символов, за которые выплачиваются денежные призы. Это любые цепочки из одинаковых картинок, выпавших в количестве от 2 или 3 штук. При одновременном выпадении таких символов на одной линии выплат в нужном количестве происходит выплата денежного вознаграждения на депозит, сумма которого определяется слотом автоматически. Как свидетельствуют отзывы игроков, размеры выигрышей в каждом случае разные: когда-то выпадают более дорогие выигрышные комбинации, а когда-то получается выигрывать не так много. Следует заметить, что многое зависит от того, какие символы выпали на линии и в каком количестве.

Самые везучие игровые автоматы в Джойказино, которые позволяют азартным гемблерам наиболее часто собирать призовые последовательности на активных линиях, могут иметь разные тематики и сюжеты. Сама по себе выигрышность слотов не зависит от их тематической направленности и оформления, но может определяться некоторыми структурными и другими базовыми характеристиками. Например, для многих современных игровых автоматов в Джойказино свойственно наличие разного количества барабанов и линий выплат. В одних слотах можно встретить три катушки, в других – пять и более. Это может влиять на статистику выигрышей посредством того, что количество барабанов определяет максимальное число элементов в призовых последовательностях. Так, например, в слотах с тремя катушками победителями становятся те, кто соберёт цепочку из 3-х одинаковых изображений. При игре в слоты с пятью барабанами выигрышные комбинации могут содержать от 3 до 5 элементов. Чем длиннее цепочка, тем реже она выпадает, что отражается и на статистике выигрышей.



