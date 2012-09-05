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Игровые автоматы – что делать, если доступ закрыт?
12 Января 2018
Теги: Игры

Для ftp начались непростые времена. Первый виток популярности после «переоткрытия» рума сошел на нет, начались суровые будни, и full tilt, согласно авторитетным мнениям, стал терять в популярности. В основном это касается кэш-игры — по последним исследованиям, ftp опустился аж на четвертое место по объему трафика. Однако, к чести rational group, они не собираются так просто сдаваться.

Недавно Full Tilt опубликовал новую турнирную сетку. Усовершенствованное расписание, новые игровые автоматы, структуры, разновидности турниров, $25 миллионов гарантии в марте месяце и, конечно, запоминающиеся забавные названия турниров, которые вызвали довольно серьезную волну обсуждения. А значит, как бы вы не относились к творческим достижениям разработчиков, вроде турнира под названием Mama Said Knock You Out — своей цели, разговоров и повышенного внимания к новинкам, они явно добились.

Если отбросить все досужие пересуды и поговорить собственно о покере, окажется, что новое расписание FTP выглядит действительно заманчивым. Сегодня мы поговорим об обновленном расписании для микролимитов, а впоследствии доберемся и до самых верхов.

Главная особенность новых самых дешевых турниров FTP — исключительно глубокие структуры. Турниры категории Double/Triple Chance являются фактически аналогами турниров 1R1A и 2R1A на «старзах», только без адд-она.

В любой момент до конца поздней регистрации (чаще всего это 12 уровней) игрок может использовать токен, чтобы получить еще один или два стартовых стека. К таким турнирам относятся Nine Lives и Two For Twenty. Если прибавить сюда 4 ребайника, получится неплохое дополнение к стандартной ранней дневной сессии на микролимитах с возможностью поиграть в действительно глубоких стеках на протяжении всего турнира.

В уик-энд турниры собирают небольшие поля, в среднем 200-800 участников (более-менее точное число для каждого турнира можно прикинуть по соответствующей ему гарантии), что позволяет снизить дисперсию. О большом количестве регов говорить не приходится, так как все сильные игроки очень быстро перебираются играть дороже, а обыгрывать стандартных нитов на этом лимите не составит особого труда. Таким образом, для обладателей околонулевых, в смысле, самых скромных банкроллов новое предложение FTP выглядит очень заманчивым, чтобы сколотить неплохую сумму и подняться по лимитам.

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