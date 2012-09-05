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Игровые автоматы бесплатно: советы для игры
1 Сентября 2018
Теги: Игры

Категория против категории

В последней группе игр в казино Вулкан по категориям результаты отдельных игроков сравниваются по каждой графе. Выигрывает самая результативная запись. Стратегические аспекты закрываются тактическими ходами, на которые вынуждает ситуация. С двумя играми, имеющими характер соревнования, вы уже познакомились в данной главе - это «Тридцать шесть» и «Вдоль, но не поперек».

«Катего»

«Катего» - новая игра на http://astrotheapp.com/, первый раз опубликованная в 1990 году, которая является вариантом игры «Мультего». В этой увлекательнейшей семейной игре могут участвовать от двух до четырех игроков.

Цель игры

Цель игры - выиграть самые ценные категории, записывая в них более крупные суммы, чем другие участники.

Ход игры

Игру начинает любой участник, а затем она продолжается по направлению часовой стрелки. Когда подходит ваша очередь, вы бросаете обе кости и решаете, в какую графу записать свою сумму. Затем вы передаете кости следующему игроку.

Пример: предположим, вам выпало 6-4, и вы записываете сумму в графу 8 таблицы. Оценочная таблица имеет 8 граф стоимостью от 2 до 12. В каждом круге вы должны выбирать другую графу. Игра заканчивается через одиннадцать кругов, когда все участники заполнили свои ряды в таблице. Игрок, набравший самую высокую сумму очков в своей графе, выигрывает. При ничьей графа не оценивается. Игрок, у которого в конце игры самый высокий результат, становится победителем. Чтобы игра сохранила для вас прозрачность, вам следует зачеркивать все записи, которые перекрываются более высокими результатами. Когда все игроки внесли в графу очередную сумму, определите лучший результат. Затем зачеркните стоимость соответствующей графы, а в ее конце поставьте имя удачливого игрока. Чтобы игра протекала более спокойно, перед ее началом договоритесь, что в первом круге каждый участник должен выбирать новую графу.

Следует распределить 77 очков, и вы, конечно, хотите получить больше, чем ваши противники. Ваше основное внимание должно быть направлено на категории 12,11 и 10, приносящие много очков. Удачно используйте большие суммы, чтобы закрепить за собой ценные графы. Если вы хотите стать победителем, то вам не следует опираться только на свои лучшие броски. Вам необходимо еще и серьезно подумать о том, в какие графы вы запишите свои средние показатели, чтобы с их помощью получить очки. В конце игры вам необходимо обратить внимание на результаты ваших соперников и искать возможности, чтобы их изменить в худшую сторону.

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