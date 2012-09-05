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Игровые автоматы Адмирал – качественные слоты в бесплатном режиме
3 Сентября 2017
Теги: Игры

Адмирал казино – излюбленное место азартных игроков. Оно привлекает их разнообразием онлайн слотов, которые отличаются надежностью, щедростью и безопасностью. На сайте представлены только лучшие игровые автоматы от известных производителей игровой продукции, а все потому, что заведение скрупулезно отбирает софт, который способен удовлетворить все запросы игроков.

Особенности слотов в казино Адмирал

Казино Адмирал игровые автоматы отбирает по следующим критериям:

надежность – игровые залы предлагают онлайн игры только от известных проверенных разработчиков;

интересность для пользователей – минимальное количество классических моделей, максимальное – захватывающих слотов с многоуровневыми бонусами;

безопасность – игроки могут с полной уверенностью тестировать любые игровые автоматы, не боясь за безопасность своих средств и личных данных.

Практически весь ассортимент онлайн игр казино – это пятибарабанные слоты. Классические трехбарабанные автоматы тоже имеются, но в меньшем количестве, поскольку основной акцент сделан на сложные симуляторы с бонусами, free spins и специальными символами.

Список популярных слотов

Азартные игроки могут самостоятельно выбирать варианты игр, никаких ограничений в казино Адмирал нет. Однако существует ряд некоторых автоматов, которые пользуются особой популярностью, среди них:

Book Of Ra – известный слот от Novomatic, который полюбился игрокам благодаря интересной бонусной игре с увлекательным сюжетом о приключениях в удивительном Египте. Здесь пользователи познакомятся с достопримечательностями страны и смогут найти сокровищницу в гробнице фараона.

Gonzo’s Quest – фантастический 3-D слот от NetEnt, который отличается интересным оформлением барабанов и наличием бонусного раунда, который позволяет делать деньги буквально из воздуха.

Aquatica – свежая разработка от Playson, оснащенная символами из пластичной массы. Имеет приятное музыкальное сопровождение и бонусную игру, которая дает возможность неплохо заработать, получая максимальное удовольствие от процесса.

Fruit Cocktail – популярный видео слот, который дает возможность погрузиться в невероятную атмосферу игорных заведений конца 90-х годов прошлого столетия. Главная его фишка – полифонические мелодии и рисованная графика.

Играть на увлекательных автоматах можно в бесплатном режиме в любое время суток.

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