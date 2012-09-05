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Игровые автоматы Адмирал - для тех, кто желает интересно и весело провести время
21 Января 2018
Теги: Игры

Первый аспект, который определяет размер нашей ставки на взлью - выбор оптимального сочетания размера ставки и количества коллов со стороны соперника с худшими руками. Главной целью данного анализа было показать, что размер нашей ставки на вэлью изначально не определяется такими факторами, как «структура доски». В других статьях и видео многие игроки зачастую сталкиваются с фразами: «мы играем на сухой доске, нам не нужно защищаться, и поэтому мы делаем ставку в полбанка для вэлью». Но сама по себе сухая доска - это не первопричина для выбора размера ставки! Выражение «Сухая доска» - это относительная характеристика и фактически это результат анализа спектра соперника! Применяя здесь такое выражение, изначально подразумевается, что на данном конкретном борде у соперника мало комбинаций, способных оплатить нам ставки большего размера, и мы обладаем достаточным преимуществом в эквитн. чтобы пренебречь фактором защиты.

В идеале единственным и определяющим фактором для выбора размера ставки на вэлью является подробный анализ спектра рук конкретного оппонента в каждой уникальной ситуации и его ответных реакции на наши ставки различных размеров. На основе этого делается выбор сагиинга на http://admiral777-cazino.com/besplatnye-igrovye-avtomaty/.

Разумеется, во время реальной игры сделать такой подробный анализ невозможно, поэтому мы и оперируем такими понятиями, как «я играю протав слабого игрока, поэтому- поставлю большую ставку на вэлью». «я не вижу сильных рук в спектре соперника, поэтому поставлю маленькую доборную ставку на ривере», «на этом флопе у оппонента может быть очень много дровяных рук. поэтому я буду делать большую ставку для защиты». Все эти фразы - результат упрощённого анализа спектра рук оппонента и его возможных действий в различных ситуациях.

Здесь мы рассмотрели пример, в котором считаем, что соперник тянет против нас фактически вмёртвую. Давайте попробуем посмотреть также, какое влияние на размер наших ставок на вэлью будет оказывать фактор защиты, когда мы играем на досках, на которых у противника может быть большое число аутов против нас. Концепцию определения размера вэлью ставок мы ешё рассмотрим в этой книге в разделе, посвяшённом игре на ривере. Так как на последней улице торговли эквити нашей руки против спектра соперника определённо окончательно и уже не изменится, то там наши расчёты будут иметь более точный характер с меньшим числом допущений.

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