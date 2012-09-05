Категория слотов 777 имеет некую символичность, в виде появления заветных трех чисел, приносящих удачу. Их найдут пользователи в азартном Rox Casino. Все они доступны на сайте https://roxcasino.one/ не только на платных условиях, но и без регистрации и пополнения счета. Идея создания подобных слотов зародилась еще во времена развития наземных азартных заведений и перешла в сеть. Эти игры разработаны в различных тематиках, но неизменным фактором является появление 777 на экране.





Разновидности игровых автоматов 777

Разновидность слотов делится на несколько условных категорий. Здесь есть классические автоматы с тремя барабанами и малым числом активных линий. Символика в них в основном относится к теме фруктов, а дополнительными изображениями, приносящими солидный выигрыш, являются семерки или звезды. В основном, именно эти слоты копируют наземные варианты.

Современные игровые автоматы 777 в Rox Casino более привлекательны для гемблеров. Они оснащены 5 барабанами и, минимум, пятью активными линиями. В них можно делать ставки, даже не имея больших финансовых возможностей, а благодаря бонусным уровням, значительно повышается вероятность выигрыша.





Производители игровых автоматов

Автоматы с семерками присутствуют в каталогах многих производителей, таких как Игрософт, NetEnt, Evoplay, Microgaming, Novomatic.

У компании Новоматик есть несколько доступных вариантов этой категории:

Always Hot;

Lucky Jolly;

Sizzling 6;

Sizzling Hot;

Ultra Hot;

Golden Sevens;

Ultra Sevens.

Большая часть из них состоит из 5 барабанов, а фруктовые символы разбавлены специальными изображениями семерок. Эти слоты имеют красочный дизайн, понятные настройки, а некоторые из них оснащены бонусными уровнями и риск игрой.

Все доступные игры в Rox Casino можно запускать бесплатно, для чего не нужна регистрация. Достаточно найти интересующую категорию и кликнуть на Demo. Настоящие ставки доступны после создания аккаунта, это не занимает много времени, но открывает широкий ряд выгодных предложений.





Игровые аппараты 777 в мобильном

В Rox Casino нет необходимости устанавливать программы на телефон, достаточно запустить сайт через браузер, и версия адаптируется под размер экрана. Такой вариант позволяет пользоваться всеми возможностями сайта, играть во все доступные игровые автоматы.

После регистрации, так же как и на официальном сайте Rox Casino, пользователи имеют возможность получать бонусы и участвовать в турнирах. Новичкам зачисляется на личный счет приветственный бонус, позволяющий тренироваться на ставках и получать опыт. Условием к выводу этих денег является их отыгрыш по вейджеру.

Только начав играть в игровые аппараты 777, можно понять почему многие гемблеры стремятся увидеть на экране долгожданные числа. Даже если в таких слотах мало активных линий, они скорей всего способны принести джекпот самому активному игроку.



