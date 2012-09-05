Сегодня азартный рынок представлен не только стандартными игровыми автоматами 777, но еще и большим количеством бесплатных развлечений. Ярким примером в этом плане выступает слот по ссылке http://online1.freeplay-avtomaty.su/igrovye-777-avtomaty/, много лет подряд покоряющий сердца гемблеров. Теперь в нее можно поиграть и бесплатно. Впрочем, на сайте в бесплатном формате размещены и другие многочисленные развлечения. Для того, чтобы в полной мере прочувствовать выгоду от такого контента, достаточно пару раз активировать понравившийся слот. На сайте для комфортной игры в бесплатном формате созданы все условия.





Почему же Книга Ра стала популярной?

Автомат Книга Ра является классикой, и ее по праву можно назвать визитной карточкой компании Новоматик. Почему же слот стал настолько востребованным? Все дело в оригинальном сюжете. Игра рассказывает интересную историю о поисках старинного артефакта, утерянного в пустынях Египта. Гемблер вместе с Индианой Джонсом должен отправиться на его поиски, пройдя через массу испытаний. В результате игровой процесс превращается в настоящее тематическое приключение, украшенное красивой графикой и повышенной динамикой.





Какие параметры приготовила игра?

Игровой процесс на этом видеослоте будет успешно проходить на 5 барабанах и по классике на 9 регулируемых призовых линиях. В то же время среди основной набора символов встречается универсальный элемент с книгой. Его главная ценность в том, что он выполняет функцию скаттера и вайлда одновременно. За этим символом остается возможность активации фри-спинов, дополнения отдельных комбинаций и так далее. В автомате присутствует еще и уровень на риск, который идеально подойдет для получения дополнительных ярких эмоций.

Бесплатные игровые автоматы 777 в своей популярности практически не уступают стандартным видеослотам. еще бы, ведь современные гемблеры нашли массу применения такому контенту. Он просто великолепно подходит для тренировки, служит в качестве обычного развлечения без материального подтекста и просто позволяет изучать особенности тех или иных развлечений без риска. Портал специализируется именно на демо слотах, за счет чего к нему на постоянной основе приходит большое количество посетителей.



