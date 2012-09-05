Игровой зал Вулкан - привлекательные возможности для игры



После исчезновения наземных игровых заведений, стали появляться онлайн-казино, например, игровой зал Вулкан здесь, где пользователь может выбрать не только любимый видеослот, но и забрать бонусные программы. Клуб Вулкан хорошо известен украинским пользователям вот уже несколько лет. Казино было выпущено организацией Украинская национальная лотерея. При возникновении дополнительных вопросов стоит обращаться в техническую поддержку. Для игрока предлагается платный и бесплатный версии игр.

Для того, чтобы стать полноценным участником казино Вулкан, пользователю придется пройти регистрацию, детальнее об этом можно узнать на сайте клуба. Процедура регистрации включает заполнение предложенной анкеты, или создаваемый аккаунт можно привязать к профилю в социальных сетях. Зарегистрированному посетителю открывается возможность вести игровой процесс с реальными средствами.





Какие плюсы бесплатной игры?

Без прохождения регистрации в казино Вулкан могут открываться демо-версии моделей. Бесплатный игровой процесс дает право познакомиться с функциями специальных символов, узнать, как запускается бонусный тур. Игра в демо-версии проходит без риска, и геймер имеет шанс набраться опыта. Бесплатный режим позволит профессиональному участнику выбрать любимый слот, чтобы потом открыть его в платной версии./p>

В казино Вулкан вся информация находится на начальной странице. Геймер сможет познакомиться с популярными моделями, узнать, кто из игроков, какой выигрыш сорвал в данный момент. Нижняя часть экрана заполнена возможными платежными системами, информацией про казино. В казино не предполагается турниров. Игровой ассортимент представлен такими категориями: игровые автоматы, популярные, новинки, избранные, кено. Пользователь может создать свою подборку любимых слотов. В казино Вулкан не делается акцент на конкретных тематиках, так что геймер сможет сыграть в веселые фрукты, или отправиться в другую страну, чтобы пройти все приключения вместе с главным героем. Игрока в моделях ждет яркая графика, отличное анимационное сопровождение, богатый функционал, высокий процент отдачи.





Какие бонусные программы заложены в казино Вулкан?

Игроку стоит пройти регистрацию для того, чтобы получить бонусные пакеты. Приветственное предложение - приз, который будет активен на протяжении нескольких дней. Для получения данного пакета нужно пополнить счет. Бездепозитный пакет - 1000 гривен, и для его получения не нужно вносить депозит.



