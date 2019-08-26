Новинка от компании IGT Slots эмулятор Wheel Of Fortune в казино Икс радует необычным, графическим оформлением, увлекательным геймплеем и интересным оформлением. Колесо Фортуны принесет каждому пользователю https://xcazino.net крупные денежные призы и подарит море положительных эмоций.

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Обзор игрового аппарата Wheel Of Fortune в казино X

Колесо Фортуны: Тройной Экстрим Спин – это слот с необычным игровым полем, которое расширяется к центральному барабану. Фоном стало ночное небо, которое не отвлекает от игрового процесса, а придает уверенности и настраивает на удачу.

Структурно модель представляет собой аппарат с пятью барабанами и 720 линиями выплат. Количество ячеек на каждой катушке разное:

на крайних барабанах размещаются только по три символа;

на втором и четвертом – по четыре;

на центральной катушке играют пять картинок.

Игрок может самостоятельно выбирать сколько поставить на кон. Максимальная ставка спина составляет 50 монет. Выигрышные комбинации на линиях собираются невероятно часто.





Символы Wheel of Fortune: Triple Extreme Spin

После запуска барабанов на синем игровом фоне начинают вращаться красочные игровые символы. Все они качественно прорисованы и соответствуют тематике гламура, роскоши и ночных развлечений. Выигрышные цепочки составляют:

дорогие автомобили;

шикарные яхты;

сочные экзотические фрукты;

драгоценности.

Вайлд, Скаттер и бонусные символы представлены изображениями с соответствующей надписью.





Бонусные игры видеослота

Игровой автомат в казино Икс предлагает несколько интересных призовых опций, которые делают игру еще более интересной и принесут действительно крупные выплаты.

Бонусная игра Mini Wheel начинается после того, как на поле одновременно появляются три символа Разброса. В ячейках, где находились Скаттеры появляется колесо фортуны и приносит дополнительные выигрыши. На коэффициенты мини-колес будет умножена ставка. Если в результате прокрутки этот бонусный раунд запускается несколько раз, то его результаты суммируются.

Призовая функция Triple Extreme Spin предлагает участнику выбирать бриллианты, которые определят барабаны для спина и приносят щедрые награды. Бонусная опция является оригинальной задумкой. Открывается игра после появления трех Вайлдов. Цвет выбранных алмазов соответствует цвету барабанов, которые будут вращаться. Самыми прибыльными становятся прокрутки катушек красного и синего цветов, а минимальный коэффициент принесет желтый барабан.

Казино X предлагает играть на новом слоте в режиме с реальными ставками и в деморежиме. В любом случае игра принесет вам удовольствие и отвлечет от повседневных забот. Испытайте, что такое настоящий азарт и узнайте насколько щедрой и благосклонной может быть фортуна.



