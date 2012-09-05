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Игровой клуб Вулкан Старс на деньги
7 Апреля 2018
Теги: Игры

Заметив любимого человека, проблема участия в игре, несомненно, является одним из значимых симптомов проблемной азартной игры. 6,0% респондентов за последние 12 месяцев до опроса почувствовали себя виноватыми в суммах денег, депонированных на азартные игры. Внутреннее чувство вины может предполагать, что эта группа респондентов осознает, что их игра на http://casino-vulcanstars.com/mirror/ может иметь особенности проблемной игры, которая наносит серьезный урон себе и близким. В то же время 3,0% респондентов испытали дискомфорт, связанный с желанием прекратить азартные игры. Это, несомненно, является признаком проблемной азартной игры. 5,0% опрошенных молодежи также иногда скрывали доказательства своей игры перед семьей и близкими родственниками. Возможно, это уже указывает на существование проблемной игры. В исследованиях ESPAD, проведенных в 2011 году, подобный вопрос был задан молодым людям о том, чтобы лгать своим родственникам о частоте их игры. 3,4% респондентов заявили, что у них был этот симптом (Sierosławski, 2011).

В собственных исследованиях 2,0% молодежи переживали ссоры со своими близкими о деньгах, которые они намеревались играть в азартные игры. То же самое с сотни респондентов заявили, что в предыдущем году до опроса он заимствовал деньги у кого-то за игру, а затем не отказался от азартных игр. Стоит также отметить, что 2,0% респондентов заявили, что за последние 12 месяцев до экзамена они иногда выходили из школы или работали из-за азартных игр. Несомненно, это очень важный симптом, возникающий в зависимости от азартных игр, что может способствовать неудачам школы, а также последующему социальному отчуждению. Также 2,0% опрошенных молодежи заявили, что за последние 12 месяцев азартные игры заставили ее занять деньги и украсть, чтобы покрыть долги. Как оказалось, друзья - самый популярный источник денег (21,0%). Конечно, это может быть результатом,что к ним легче всего подойти. Другими источниками сбора денег являются родители, братья и сестры, другие родственники и ссуда на высокий процент. Может быть, беспокоиться о том, что 5,0% респондентов собирают средства для покрытия долгов, связанных с азартными играми, путем ограбления других. В будущем такое поведение может привести к преступной или социальной маргинализации.

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