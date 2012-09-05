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Особенности игровых автоматов казино Вулкан

Среди представленных вариантов, встречаются симуляторы с тремя, пятью, а также девятью катушками. Есть выбор и по количеству активных линий. Чаще всего встречаются варианты с 20-25 выигрышными сочетаниями. Некоторые слоты имеют опцию остановки вращений. Это происходит по желанию самого игрока.

Процент возврата денежных средств в каждой игре одинаков, и равняется 95%. Этот показатель намного выше, чем в тех же наземных клубах.

В каждом терминале внедрена уникальная бонусная система, которая отличается приемлемым и условия как для участников игрового процесса, так и для самого заведения.

Особого внимания в казино Вулкан со стороны геймеров заслуживают следующие слоты:

Jackpot Giant;

Man of Steel;

Superman The Movie;

Age of the Gods;

Batman & Catwoman Cash.

В каждый из них можно сыграть без обязательного пополнения счета. Для этого достаточно выбрать демонстрационный режим и наслаждаться безупречным геймплеем.





Другие азартные развлечения от Playtech

Лидер современного рынка программного обеспечения для сферы гемблинга, предлагает игрокам казино Вулкан воспользоваться и другими видами симуляторов. Среди них имеются разнообразные карточные развлечения, настольные игры, скретч-карты, бинго и live-партии. Воспользоваться предлагаемым ассортиментом может каждый зарегистрированный пользователь казино Вулкан. Кроме того, абсолютно весь контент доступен с любого мобильного устройства, вне зависимости от установленной операционной системы. Это очень удобно, так как клиент клуба может иметь доступ к официальному сайту в любое время, и в любых условиях.



