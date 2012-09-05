Несмотря на разнообразие выпускаемых разработок, большую их часть в казино Вулкан на сайте gamingmoney.xyz составляют все же слоты. Большой выбор настоящих шедевров электронных азартных игр представляет данный игровой клуб. Среди большого выбора симуляторов, клиент заведения может выбрать и аппараты от Playtech.
Особенности игровых автоматов казино Вулкан
Среди представленных вариантов, встречаются симуляторы с тремя, пятью, а также девятью катушками. Есть выбор и по количеству активных линий. Чаще всего встречаются варианты с 20-25 выигрышными сочетаниями. Некоторые слоты имеют опцию остановки вращений. Это происходит по желанию самого игрока.
Процент возврата денежных средств в каждой игре одинаков, и равняется 95%. Этот показатель намного выше, чем в тех же наземных клубах.
В каждом терминале внедрена уникальная бонусная система, которая отличается приемлемым и условия как для участников игрового процесса, так и для самого заведения.
Особого внимания в казино Вулкан со стороны геймеров заслуживают следующие слоты:
- Jackpot Giant;
- Man of Steel;
- Superman The Movie;
- Age of the Gods;
- Batman & Catwoman Cash.
В каждый из них можно сыграть без обязательного пополнения счета. Для этого достаточно выбрать демонстрационный режим и наслаждаться безупречным геймплеем.
Другие азартные развлечения от Playtech
Лидер современного рынка программного обеспечения для сферы гемблинга, предлагает игрокам казино Вулкан воспользоваться и другими видами симуляторов. Среди них имеются разнообразные карточные развлечения, настольные игры, скретч-карты, бинго и live-партии. Воспользоваться предлагаемым ассортиментом может каждый зарегистрированный пользователь казино Вулкан. Кроме того, абсолютно весь контент доступен с любого мобильного устройства, вне зависимости от установленной операционной системы. Это очень удобно, так как клиент клуба может иметь доступ к официальному сайту в любое время, и в любых условиях.