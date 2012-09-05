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Игровой автомат Остров
6 Ноября 2020
Теги: Игры

Компанией Igrosoft часто создаются различные слоты для игр тематического типа, нередко они преподносят приятные сюрпризы для ценителей азарта и веселого времяпровождения. Статус компании только растет, и игровой автомат Остров, включенный в ТОП казино, это подтверждает.

В основу задумки легла известная практически каждому человеку история о Робинзоне Крузо, именно его изображение можно увидеть на дисплее. Автоматы для игр, посвященные островам, включенные в рейтинг казино 2020, обрели спрос еще в период 2000-х годов, а созданные организацией Игрософт игры, признаются одними из самых увлекательных.


Детали сюжета автомата

Вы становитесь жертвой крушения корабля, и оказываетесь на побережье, после чего находите жилище Робинзона. Вскоре вы решаете заняться поисками сокровищ, расположенных под водами океана. Приятный и лаконичный интерфейс сразу располагает к себе и делает игровой процесс комфортным. Ниже поля для игры, где отдыхает, лежа на бревне, сам Робинзон, и радостно улыбается в случае выигрыша.

Высокий спрос на данный автомат остается стабильным, поэтому его часто можно встретить в 10 лучших казино онлайн, предлагающих крупные бонусы казино. Этот автомат достаточно хороший, поскольку он имеет высокий коэффициент выплат, а также содержит великолепные игры бонусного типа.


Процесс игры

Имеющий 9 линий Остров (island) обустроен 5 барабанами. Варьировать количество линий для вращения может сам играющий, возможны варианты ставок, начиная с 1 кредита, и заканчивая 25 кредитами на каждую из линий.

Практически любая игра имеет как особые, так и стандартные типы символов. В случае игрового устройства «Остров» основные символы изображены в виде чайки, штурвала, а также пустой консервной банки. В качестве «особых» выступают: бонус-символ, символ дикий, и разброса.


Возможности выигрыша

Игровой автомат Остров может дать максимальную сумму выигрыша в 125 000 кредитных единиц. Однако, чтобы получить бездепозитный бонус за регистрацию в казино, нужно делать самую крупную из возможных ставок. В такой ситуации, в случае выпадения на данной линии 5 картинок с надписью «Island», получается сорвать такой куш. Лишь после выполнения всего необходимого, сумма ставки умножается на 5000.

Также многим нравится играть в «риск игры», что позволяет увеличить вдвое свой выигрыш. Вместо более привычных карт автомат предоставляет делать выбор среди монеток. Если угадать не вышло, игра с бездеп бонус казино будет завершена. Угадывая, можно увеличивать выигрыш, пока удача идет в руки.


Игры бонусного типа

Плавая на плоту, нужно выбирать торчащие плавники. Если они будут принадлежать дельфинам, то выдаются дополнительные коэффициенты. Попадание на акулу приведет к завершению этой части игры.

Если все представленные плавники оказываются от дельфинов, спрятавшихся в воду, то вам сказочно повезло, и вы будете переведены с игру супер-бонусного типа. Также ее именуют «Обед Робинзона». На экране видны две пальмы, с которых висит мясо, нужно угадать, какой из кусков не является ловушкой. Если удается победить, то на экране размещается табличка, которая указывает сумму общих кредитов. При проигрыше сработает ловушка, и поднимет Робинзона вниз головой, что будет окончанием игры.


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